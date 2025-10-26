Szczęsny oceniony po El Clasico. Wielki mecz bramkarza Barcelony

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Niezwykła interwencja Szczęsnego w El Clasico. Polak doceniony

FC Barcelona przegrała na Santiago Bernabeu w prestiżowym El Clasico z Realem Madryt (1:2) w 10. kolejce La Liga. Bramki dla Królewskich zdobyli Kylian Mbappe i Jude Bellingham, natomiast dla Blaugrany trafił Fermin Lopez. Choć Duma Katalonii miała swoje okazje, by wyrównać w drugiej połowie, wynik nie uległ zmianie. Dzięki zwycięstwu Real powiększył przewagę w tabeli La Liga do pięciu punktów nad Blaugraną.

W spotkaniu wyjątkową rolę odegrał Wojciech Szczęsny, którego występ został oceniony przez dziennik „Sport” na 8. Polak był prawdziwym bohaterem Blaugrany, wielokrotnie ratując zespół w trudnych sytuacjach. „Niewiele mógł zrobić przy golu Francuza, ale jego interwencje przy strzałach Deana Huijsena były znakomite” – czytamy.

Szczęsny wskoczył między słupki Barcelony pod koniec września, gdy kontuzji doznał Joan Garcia. Były golkiper Espanyolu ma wrócić do pełnej sprawności w listopadzie i Hansi Flick ponownie może dokonać roszady w bramce.

W trwającym sezonie 35-letni golkiper rozegrał łącznie sześć meczów, ale w żadnym nie zdołał zachować czystego konta. Warto wspomnieć, że Szczęsny latem przedłużył kontrakt na Camp Nou do czerwca 2027 roku. FC Barcelona już 2 listopada podejmie Elche w ramach 11. kolejki La Liga.