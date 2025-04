Szczęsny nie kończy przygody z Barceloną. Porozumienie o krok

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczesny

Szczęsny blisko nowej umowy z Barceloną

Wojciech Szczęsny zakontraktowany awaryjnie w październiku po urazie Marca-Andre ter Stegena, okazał się kluczową postacią drużyny prowadzonej przez Hansiego Flicka. Polak zdobył zaufanie zarówno sztabu szkoleniowego, jak i kolegów z szatni, stając się liderem defensywy FC Barcelony.

Jak informuje kataloński dziennik „SPORT”, Szczęsny jest już bardzo blisko podpisania nowego kontraktu na kolejny sezon. Jego pierwsza, krótkoterminowa umowa wygasa z końcem bieżących rozgrywek, ale znakomite występy Polaka oraz jego pozytywny wpływ na atmosferę drużyny przekonały klub do przedłużenia współpracy i wkrótce ma zostać podpisany kolejny kontrakt.

Od momentu, gdy Szczęsny przejął miejsce w bramce, Barcelona przegrała tylko jedno spotkanie – rewanżowy mecz ćwierćfinału Ligi Mistrzów przeciwko Borussii Dortmund. Porażka ta i tak pozwoliła Blaugranie na awans do półfinału. Polski bramkarz wystąpił łącznie w 23 meczach, wpuszczając 21 goli, co daje średnią poniżej jednej bramki na spotkanie.

Szczęsny ceniony jest także za cechy charakteru, w tym za umiejętność komunikacji z obrońcami i doświadczenie, które pomogło ustabilizować defensywę katalońskiego klubu. Drużyna docenia jego pewność siebie oraz atmosferę, jaką wprowadził do szatni.

Nowy kontrakt dla Szczęsnego to wyraźny sygnał, że zarówno Barcelona, jak i trener Flick widzą go jako ważny element zespołu na kolejny rok. Dla Polaka jest to niezwykły zwrot w karierze, biorąc pod uwagę, że jeszcze kilka miesięcy temu oficjalnie zakończył swoją przygodę z piłką.