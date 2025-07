Szczęsny dałby mu Złotą Piłkę. Niespodziewany wybór

Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Pedri czy Lamine Yamal? Szczęsny wskazał zdobywcę Złotej Piłki

Wojciech Szczęsny po wielu miesiącach spekulacji na temat przyszłości w końcu podjął ostateczną decyzję. Kilka dni temu FC Barcelona poinformowała, że Polak złożył podpis pod nowym kontraktem. Umowa będzie obowiązywała przez rok z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. W przyszłym sezonie 35-latek będzie jednak pełnił rolę zmiennika Joana Garcii.

Nie tak dawno Szczęsny odwiedził Polskę podczas urlopu. Przy okazji na kanale Foot Truck pojawił się wywiad z bramkarzem. W rozmowie poruszono między innymi wątek gry w Barcelonie z wieloma gwiazdami. Okazuje się, że największe wrażenie zrobił na nim Pedri. Co więcej, zdaniem golkipera to właśnie on był najlepszym piłkarzem na świecie w tym roku. Mimo to dodał, że faworytem do zdobycia Złotej Piłki jest inny piłkarz Blaugrany, a dokładnie Lamine Yamal.

– Dla mnie to, co robił Pedri w tym sezonie… Nigdy nie widziałem takie sezonu w wykonaniu jednego zawodnika. Oglądanie go na żywo i patrzenie jak kontroluje grę w ofensywie i defensywie było niesamowite. To jest zawodnik, który zrobił na mnie największe wrażenie w moim życiu – powiedział Wojciech Szczęsny na kanale Foot Truck.

– Zależy, co oceniamy. Jeśli zapytałbyś mnie, kto był najlepszym zawodnikiem na świecie, powiedziałbym, że Pedri. Natomiast z punktu widzenia spektaklu, jakim ma być piłka nożna i zachęcania młodych do uprawiania tego sportu to jest ten drugi… Lamine Yamal – dodał.

Szczęsny w minionym sezonie uzbierał łącznie 30 spotkań w koszulce Barcelony, w których aż 14 razy zachował czyste konto.