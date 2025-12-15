Szczęsny czy Ter Stegen? Kibice Barcelony wybrali bramkarza na Puchar Króla

FC Barcelona we wtorek rozpocznie rywalizację w Pucharze Króla. Kluczowym pytaniem jest to, kto stanie na bramce. Marca udostępniła ankietę dla kibiców, którzy wybrali bramkarza na krajowy puchar. Wojciech Szczęsny przegrał głosowanie wśród fanów.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Barcelona zaczyna grę w Pucharze Króla. Kibice chcą powrotu Ter Stegena

FC Barcelona w poprzednim sezonie zdobyła potrójną koronę na krajowym podwórku. Na ten sukces złożył się m.in. triumf w Pucharze Króla. Dla Katalończyków było to 32. zwycięstwo krajowego pucharu w historii. Obecnie są rekordzistami pod tym względem. We wtorek (16 grudnia) rozpocznę drogę po obronę tytułu. Ich przeciwnikiem w 1/16 finału będzie trzecioligowa Guadalajara.

Krajowy puchar często jest szansą dla bramkarza rezerwowego, aby zaprezentować swoje umiejętności. Niekwestionowaną jedynką w Barcelonie jest Joan Garcia, ale w kadrze są również Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter Stegen. Ten ostatni dopiero co wrócił po przerwie związanej z kontuzją. Choć w klubie nie wiążą z nim przyszłości, tak kibice raz jeszcze chcieliby go zobaczyć między słupkami.

Dziennik Marca zapytał kibiców FC Barcelony, kto powinien bronić dostępu do bramki w Pucharze Króla. Wyniki głosowania mogą zaskakiwać, ponieważ zwycięzca miał ogromną przewagę nad resztą. Wynik Joana Garcii, który zajął ostatnie miejsce, nie jest akurat zaskoczeniem. Okazuje się, że fani Blaugrany są za tym, aby w Pucharze Króla bronił Marc-Andre ter Stegen.

Kapitan drużyny zebrał 65%, co odpowiada liczbie 1654 głosów. O dziwo dużą stratę do Niemca miał Wojciech Szczęsny, który otrzymał tylko 23%, co przekłada się na 594 głosy. Do tej pory w Katalonii większym zaufaniem kibiców cieszył się były reprezentant Polski. Najwidoczniej sytuacja w ostatnim czasie uległa zmianie.

Kto powinien bronić w Pucharze Króla wg. czytelników dziennika Marca?