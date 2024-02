IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Vitor Roque

Vitor Roque wszedł w 59. minucie meczu FC Barcelony z Alaves

W 64. minucie świętował drugiego gola w barwach Blaugrany

W 72. minucie otrzymał drugą żółtą kartkę i wyleciał z boiska

FC Barcelona – Alaves: Szalony mecz Vitora Roque

Vitor Roque, wielki brazylijski talent, w styczniu dołączył do składu FC Barcelony. 18-latek w meczu z Alaves wszedł na boisko w 59. minucie i po kilku chwilach wpisał się na listę strzelców. Był to dla niego drugi gol w barwach Dumy Katalonii.

🐅 𝗩𝗜𝗧𝗢𝗥 𝗥𝗢𝗤𝗨𝗘! 🎯



W 59. minucie Brazylijczyk pojawił się na boisku, a już cztery minuty później wpisał się na listę strzelców! ⚽🔥 Drugi mecz z rzędu ze strzelonym golem! 🔝 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/XHIxzWZaua — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 3, 2024

Napastnik od pierwszych sekund wykazywał dużą ochotę do gry. W 67. minucie sędzia ukarał go żółtą kartką za uderzenie łokciem. Jednak wówczas nikt nie spodziewał się, że piłkarz może wylecieć z boiska. Tymczasem kilka minut później sędzia Jose Munuera nie miał litości dla młodego Brazylijczyka, pokazując mu drugi kartonik. Ta decyzja z pewnością odbije się głośnym echem w hiszpańskich mediach, bo wydawało się, że w tej sytuacji to Vitor Roque był faulowany.

𝐊𝐎𝐍𝐓𝐑𝐎𝐖𝐄𝐑𝐒𝐉𝐀! 🔎



Vitor Roque dostał po tym faulu drugą żółtą kartkę! 🟥 Czy Waszym zdaniem była to słuszna decyzja sędziego? 🧐#lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/kLLQnPXhpw — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 3, 2024

