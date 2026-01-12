Simeone przeprosił Viniciusa i Pereza. Trener Atletico zażegnał konflikt

Diego Simeone uderzył się w pierś podczas konferencji prasowej. Trener Atletico Madryt przeprosił Viniciusa Juniora i Florentino Pereza. W ostatnim meczu doszło do scysji Argentyńczyka z piłkarzem.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Simeone vs Vinicius – trener Atletico przeprosił za swoje zachowanie

Atletico Madryt odpadło z Superpucharu Hiszpanii na etapie półfinału. W derbowym starciu przegrali z Realem Madryt (1:2). Do brzydkich scen doszło w drugiej połowie, gdy boisko opuszczał Vinicius Junior. Kibice na stadionie zaczęli buczeć, a to z kolei wykorzystał Diego Simeone. Argentyńczyk krzyczał do piłkarza m.in. „Florentino cię wyrzuci, zapamiętaj to” oraz zasugerował, aby wsłuchał się w gwizdy.

Cała sytuacja była szeroko komentowana w hiszpańskich mediach. Zarówno trener, jak i zawodnik jeszcze w pomeczowych wypowiedziach nie szczędzili sobie uszczypliwości. Simeone jednak nie zdecydował się na przeprosiny, zrobił to dopiero kilka dni po meczu.

W poniedziałek odbyła się konferencja prasowa przed spotkaniem Atletico – Deportivo La Coruna. Szkoleniowiec Los Colchoneros wrócił pamięcią do tamtych wydarzeń. Przed dziennikarzami przeprosił Viniciusa Juniora oraz prezydenta Florentino Pereza.

– Przede wszystkim chce przeprosić pana Florentino Pereza i Viniciusa Juniora za to, co się stało. Zachowałem się źle, więc przepraszam – powiedział Diego Simeone, cytowany przez dziennik AS.

Starcie w Pucharze Króla z Deportivo La Coruna odbędzie się we wtorek (13 stycznia). Z kolei w weekend podopieczni Simeone zmierzą się u siebie z Alaves w 20. kolejce La Liga. Obecnie zajmują 4. miejsce w tabeli z dorobkiem 38 punktów.