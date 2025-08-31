Sergio Ramos wydał piosenkę. Wbił szpilkę w Real Madryt [WIDEO]

Sergio Ramos wydał pierwszą solową piosenkę pod tytułem "Cibeles". Premiera miała miejsce w niedzielę (31 sierpnia) na wszystkich platformach cyfrowych. W tekście wbija szpilkę w Real Madryt.

Sergio Ramos to jedna z legend Realu Madryt. Były reprezentant Hiszpanii był związany z klubem przez szesnaście lat od 2005 do 2021 roku. W barwach Los Blancos rozegrał aż 671 spotkań, w których zdobył 101 goli i zanotował 40 asyst. Razem z Królewskimi sięgnął m.in. po cztery triumfy w Lidze Mistrzów czy pięć mistrzostw Hiszpanii.

Aktualnie obrońca wciąż gra w piłkę. Na ten moment jest związany kontraktem z meksykańskim klubem CF Monterrey. Jednocześnie rozwija inną karierę, a dokładnie muzyczną. W przeszłości współpracował z takimi artystami jak Los Yakis czy Demarco Flamenco przy utworach „No me contradigas” oraz „Otra estrella en tu corazón”.

Teraz zdecydował się nagrać solowy utwór, którego premiera miała miejsce w niedzielę (31 sierpnia) o godzinie 19:00. Piosenka nosi nazwę „Cibeles”, co jest nawiązaniem do placu w Madrycie, na którym kibice świętowali wszystkie sukcesy Realu.

Tekst piosenki jest poświęcony jego historii z Realem Madryt. Nie zabrakło jednak wersów, które uderzają w klub. „Nie chciałem nigdy odejść, to Ty kazałaś mi odlecieć w dal” – brzmi fragment pierwszej zwrotki. „Mam nadzieję, że ci dobrze, choć bez ciebie źle mi jest. Dobrze, że odszedłem w porę, bo nie kochałaś mnie tak jak ja ciebie” – śpiewa w refrenie Ramos.

Piosenka zebrała mieszane recenzje wśród słuchaczy. Jedni otwarcie krytykują Sergio Ramosa, zaś inni doceniają, że po tylu latach wciąż darzy Real Madryt szczególnym uczuciem. Po trzech godzinach od premiery „Cibeles” miało ponad 130 tysięcy wyświetleń na YouTube.