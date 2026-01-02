Sergio Ramos chce kupić klub w La Liga! Ma wsparcie dużych inwestorów

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Sergio Ramos

Ramos i spółka inwestorów dążą do zakupu Sevilli FC

Sergio Ramos przez ostatnie miesiące był związany z meksykańskim klubem CF Monterrey, z którym rozstał się na koniec roku. Obecnie doświadczony obrońca szuka nowego pracodawcy, czekając na ciekawe oferty. Nie zamyka się na żaden kierunek, chcąc raz jeszcze spróbować nowego wyzwania. Mimo 39 lat jego zapał do gry wciąż jest tak duży, jak za czasów występów w Realu Madryt.

W międyczasie Ramos zebrał grupę inwestorów, z którymi planuje zakup klubu, grającego w La Liga. Z informacji El Chiringuito TV wynika, że ich celem będzie przejęcie kontroli nad Sevillą FC. W projekt mają zaangażować się wpływowi ludzie i ważne osobistości ze świata piłki.

Mimo ambitnych planów zostania właścicielem Sevilli, Ramos nie zamierza rezygnować z czynnej kariery. Warto dodać, że w przeszłości dwukrotnie był zawodnikiem Andaluzyjczyków. Najpierw w latach 2002-2005, a potem w sezonie 2023-2024.

Co ciekawe serwis Desportes Cope twierdzi, że Ramos złożył już ofertę zakupu Sevilli. Ma to być najwyższa oferta w historii klubu, zdecydowanie przewyższająca dotychczasowe oferty, który spływały. O planach byłego piłkarza Realu Madryt zostali poinformowani akcjonariusze Czerwono-Białych.