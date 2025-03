DPPI Media/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski będzie gotowy na mecze reprezentacji Polski

Robert Lewandowski w tym sezonie imponuje formą. Kapitan reprezentacji Polski i gracz FC Barcelony do tej pory rozegrał w aktualnej kampanii 38 spotkań, w których zdobył 34 mecze, a także zanotował trzy asysty. To wynik bardzo dobry, a wręcz rewelacyjny, szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że Polak ma już na karku 36 lat i wielu wróżyło mu już zmierzch kariery.

Niemniej wiadomo także, że w tym wieku eksploatacja organizmu przy graniu co trzy dni jest ogromna, przez co napastnik narażony jest na urazy. Jednego z nich właśnie się nabawił. W składzie na wczorajszy mecz zabrakło bowiem Roberta Lewandowskiego i nie było go nawet na ławce rezerwowych. Hiszpańskie media poinformowały, że gwiazdor Dumy Katalonii zmaga się z urazem, co zaniepokoiło kibiców w Polsce. Okazuje się jednak, że to nic poważnego. Tak przynajmniej poinformował Łukasz Wiśniewski z portalu “Meczyki.pl”.

– Kontuzja Roberta Lewandowskiego, o której informowały hiszpańskie media, nie jest groźna. Polak będzie dostępny na mecze reprezentacji – powiedział dziennikarz w programie “Pogadajmy o piłce” na kanale “Meczyki.pl”.

