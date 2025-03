Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Raphinha, Barcelona

Barcelona może sprzedać Raphinhę. 100 milionów od Al-Hilal

Barcelona ma olbrzymie problemy finansowe i przez ten fakt w ostatnim zimowym okienku transfery nie mogła przeprowadzić żadnego transferu do klubu. Co więcej, z tego tytułu Duma Katalonii miała także problem z rejestracją niektórych graczy. Niemniej przynajmniej do końca sezonu klub musi znaleźć sposób na to, aby w letnim okienku transferowym móc przeprowadzić cenne wzmocnienia.

Jedną z opcji do tego, aby zasilić klubową kasę jest możliwość sprzedaży kilku graczy lub jednej supergwiazdy. Według informacji przekazanych przez serwis “Relevo”, Barcelona może otrzymać ofertę w wysokości aż 100 milionów euro za Raphinhę. Brazylijski gwiazdor Dumy Katalonii znalazł się bowiem na celowniku Al-Hilal, które poszukuje nowego ofensywnego piłkarza o wielkim statusie. 28-latek wydaje się wpasuje się w tę koncepcję idealnie.

Raphinha w tym sezonie rozegrał dla Barcelony 40 spotkań, w których zdobył 25 goli oraz zanotował 18 asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia reprezentanta swojego kraju na 80 milionów euro, a jego umowa z zespołem ze stolicy Katalonii wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku. Raphinha to bez cienia wątpliwości jedna z największych gwiazd tego sezonu w Europie.

