Real zwrócił się do swojej gwiazdy. Musi poprawić kluczowy element

Dean Huijsen szybko stał się ważnym zawodnikiem Realu Madryt. Jak podaje The Athletic, klub jest zadowolony z jego formy, ale oczekuje poprawy w jednym kluczowym aspekcie.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Dean Huijsen musi to poprawić

Real Madryt sprowadził Deana Huijsena w czerwcu, wygrywając rywalizację z wieloma topowymi klubami. Hiszpański gigant zapłacił za niego około 60 milionów euro, co czyni go najdroższym defensorem w historii klubu. Zaledwie 20-letni zawodnik szybko wpasował się do zespołu Xabiego Alonso i stał się zawodnikiem podstawowego składu.

Tak jak wielu młodych piłkarzy Huijsen popełnia jednak błędy wynikające z braku doświadczenia. W czternastu spotkaniach otrzymał dwie czerwone kartki i kilkukrotnie gubił koncentrację w newralgicznych momentach. W związku z tym sztab szkoleniowy poprosił go o poprawę w tym aspekcie, aby w pełni wykorzystał swój potencjał.

Według „The Athletic” klub jest bardzo zadowolony z rozwoju i nastawienia młodego Hiszpana. Pomimo drobnych potknięć obrońca zrobił duże wrażenie na trenerze. Alonso podkreśla, że jeśli Huijsen poprawi swoją koncentrację na boisku, może stać się jednym z najlepszych stoperów młodego pokolenia.

Obecnie piłkarz leczy drobny uraz, ale Real ma nadzieję, że wróci do gry na niedzielne El Clásico z Barceloną. To może być dla niego kolejny trudny test od momentu przybycia na Santiago Bernabeu. Los Blancos liczą, że defensor stanie się jeszcze ważniejszą postacią w zespole i uniknie błędów, które kosztowały drużynę punkty.

Zobacz także: Real Madryt z problemami w szatni. Xabi Alonso musiał reagować