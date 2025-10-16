Real Madryt walczy z czasem. Ten piłkarz może nie zagrać w El Clasico

Real Madryt pod koniec października zmierzy się z FC Barceloną. Przed startem El Clasico obie drużyny mają problemy zdrowotne. Jak podaje AS, nie wiadomo, czy do zdrowia wróci Dean Huijsen.

saolab / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Dean Huijsen znakiem zapytania! El Clasico pod znakiem kontuzji

Real Madryt za nieco ponad tydzień stanie przed pierwszą w tym sezonie szansą na pokonanie FC Barcelony. Już w niedzielę (26 października) na Santiago Bernabeu odbędzie się El Clasico, czyli jeden z najbardziej prestiżowych meczów na świecie. Warto dodać, że cztery ostatnie spotkania wygrała Duma Katalonii. Przy okazji zdobyła w nich dwa trofea: Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii.

Przed El Clasico zarówno Real, jak i Barcelona mają swoje problemy. Głównie dotyczą one kontuzji, ponieważ sytuacja zdrowotna w obozie Katalończyków jest daleka od oczekiwań. Kontuzjowani są m.in. Robert Lewandowski, Raphinha, Fermin Lopez czy Gavi.

W Madrycie powodów do zmartwień mają mniej. Do gry przed starciem z Blaugraną wrócą Trent Alexander-Arnold i Dani Carvajal. Natomiast w obronie istnieje duży znak zapytania przy osobie Deana Huijsena. Hiszpan nabawił się kontuzji łydki w starciu z Villarrealem. Choć pojechał na zgrupowanie reprezentacji, to szybko z niego wrócił, ponieważ okazało się, że uraz się odnowił.

Jak podaje dziennik AS, w obozie Królewskich trwa walka z czasem, aby doprowadzić Huijsena do pełni sił. Real nie chce przyśpieszać na siłę jego powrotu, ponieważ mogłoby to się wiązać z nawrotami kontuzji w przyszłości. To, czy zagra, będzie wiadomo dopiero kilka dni przed meczem.

Huijsen trafił do Madrytu przed Klubowymi Mistrzostwami Świata 2025. Do tej pory wystąpił w 14 meczach.