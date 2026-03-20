Real zagra z Atletico. Wiadomo, co z Mbappe

Kylian Mbappe powoli wraca do pierwszego składu. Jak donosi dziennik AS, w niedzielę w meczu Real Madryt - Atletico napastnik ma znaleźć się w wyjściowej jedenastce.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe wraca do pierwszego składu Realu Madryt

Kylian Mbappe wrócił ostatnio do treningów na pełnych obrotach. Co więcej, zagrał nawet w rewanżowym meczu z Manchesterem City w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Francuz pojawił się na boisku w 69. minucie, rozgrywając pierwsze spotkanie od 21 lutego. Jeszcze podczas rozgrzewki kamery telewizyjne uchwyciły grymas bólu na twarzy zawodnika, który momentalnie złapał się za kolano.

Wygląda jednak na to, że uraz kolana to już przeszłość. Dziennik AS poinformował, że Mbappe wznowił treningi z pełnym obciążeniem i jest w stu procentach gotowy do gry. W derbach z Atletico Madryt ma pojawić się ponownie w wyjściowej jedenastce.

Dla Alvaro Arbeloi to świetna wiadomość, ponieważ Real Madryt w ostatnich tygodniach mierzyli się z plagą kontuzji. Niedostępny był m.in. Jude Bellingham, który również ma być gotowy na starcie z Atletico. Natomiast wciąż niezdolni do gry są Eder Militao czy Rodrygo. Ponadto kontuzji doznał Thibaut Courtois, a jego przerwa ma potrwać nawet sześć tygodni.

Na obecnym etapie sezonu Real Madryt zajmuje 2. miejsce w lidze. Strata do Barcelony, która jest liderem wynosi 4 punkty. Z kolei Atletico plasuje się na 3. miejscu z dorobkiem 57 punktów. W rundzie jesiennej Królewscy przegrali derbowe starcie aż (2:5).