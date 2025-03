Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real przekona “emerytowanego” trenera?

Carlo Ancelotti będzie prowadził Real Madryt przynajmniej do końca trwających rozgrywek – to nie ulega wątpliwości. Jednak w lecie wydarzyć może się właściwie wszystko. Chociaż Włoch jest związany z Królewskimi kontraktem ważnym do 30 czerwca 2026 roku, a więc w teorii ma spędzić na Santiago Bernabeu jeszcze jeden cały sezon, to nikt nie wyklucza potencjalnej zmiany.

65-latek od dłuższego czasu jest kuszony przez reprezentację Brazylii, która właśnie zwolniła Dorivala Juniora i poszukuje nowego selekcjonera. Natomiast Real zagiął parol na Xabiego Alonso, który błyszczy za sterami Bayeru Leverkusen. Hiszpan, podobnie jak Ancelotti, jest związany z obecnym pracodawcą umową do końca sezonu 2025/26, i może wypełnić kontrakt.

Wobec braku porozumienia z Alonso i możliwym odejściem Ancelottiego, Real przygotowuje “scenariusz awaryjny”. Graeme Bailey twierdzi, że Los Blancos analizują szansę na zatrudnienie… Jürgen Kloppa. Niemiec wraz z zakończeniem poprzedniego sezonu rozstał się z Liverpoolem i zrezygnował z pracy w zawodzie szkoleniowca. Czy Niemiec definitywnie przeszedł na trenerską emeryturę? – Jestem prawdopodobnie jedyną osobą w tym pokoju, którą zapytają, gdzie będę za pięć lat. Nie mam pojęcia – przyznał 57-latek.

W tej chwili Klopp koncentruje się na pracy w strukturach Red Bulla. Były opiekun BVB i Liverpoolu objął stanowisko dyrektora do spraw piłki nożnej.