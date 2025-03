Brazylia zmienia selekcjonera reprezentacji. Oficjalny komunikat

Alejandro Pagni / Alamy Na zdjęciu: Dorival Junior

Dorival Junior zwolniony przez brazylijską federację

Dorival Junior przestał pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Brazylii – poinformowała w mediach społecznościowych tamtejsza federacja. Tym samym sprawdziły się medialne doniesienia, które sugerowały taki scenariusz już kilka godzin temu. 62-letni szkoleniowiec opiekował się zespołem Canarinhos od stycznia 2024 roku. W tym czasie poprowadził drużynę narodową w 16 spotkaniach, z czego 7 wygrał, 6 zremisował oraz 3 przegrał.

Czarę goryczy przelała ostatnia porażka Brazylijczyków z Argentyńczykami (1:4) w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Raphinha i spółka zostali zmiażdżeni na boisku przez swoich odwiecznych rywali, co skłoniło działaczy z Kraju Kawy do zmiany na stanowisku selekcjonera. Federacja rozpoczęła już poszukiwania nowego sternika, a faworytem do objęcia schedy po Dorivalu Juniorze ma być trener saudyjskiego klubu Al-Hilal, Jorge Jesus.

NOTA OFICIAL 🇧🇷



A Confederação Brasileira de Futebol informa que o técnico Dorival Júnior não comanda mais a Seleção Brasileira. A direção agradece ao profissional e deseja sucesso na continuidade de sua carreira. A partir de agora, a CBF vai trabalhar em busca do substituto.… pic.twitter.com/CVbTAOaYPQ — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 28, 2025

Co prawda na szczycie listy kandydatów na nowego opiekuna ekipy Canarinhos od dawna jest Carlo Ancelotti, ale ciężko wyobrazić sobie, żeby włoski fachowiec opuścił Real Madryt w trakcie sezonu. Nadmieńmy, że brazylijski związek piłki nożnej już teraz chce zatrudnić następcę Dorivala Juniora. Celem nowego selekcjonera będzie awans i jak najlepszy występ na mundialu, który w następnym roku zostanie rozegrany w USA, Kanadzie oraz Meksyku.