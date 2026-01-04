Xabi Alonso zabrał głos. Trener Realu jasno o swoim piłkarzu

Rodrygo to wciąż piłkarz, z którym w Realu Madryt wiązane są nadzieje. Ostatnio ciekawą wypowiedzią na temat zawodnika w rozmowie z klubowymi mediami podzielił się Xabi Alonso.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso wprost o Rodrygo

Rodrygo to zawodnik, wokół którego co jakiś czas pojawiają się różne spekulacje medialne. Nie brakuje doniesień, że Brazylijczyka chciałyby mieć w swoich szeregach takie kluby jak Liverpool czy Manchester City. Tymczasem ostatnio na temat 37-krotnego reprezentanta Brazylii kilka słów wypowiedział szkoleniowiec Realu Madryt.

– Rodrygo jest wszechstronny w ataku. Może grać zarówno na skrzydłach, jak i w środku ataku. Pod koniec roku znacznie się poprawił, notując kilka naprawdę dobrych występów, a my byliśmy pod ogromnym wrażeniem jego formy – powiedział Xabi Alonso w rozmowie z klubową stroną internetową Los Blancos.

– Jest dla nas tak samo ważny, jak każdy inny zawodnik, zwłaszcza biorąc pod uwagę nieobecność Kyliana Mbappe. Wciąż nie wiadomo, jak długo potrwa jego przerwa w grze. Mamy różne opcje, a Rodrygo jest jedną z nich – zaznaczył trener Realu.

Brazylijski piłkarz trafił do ekipy z Estadio Santiago Bernabeu w lipcu 2019 roku z Santosu. Real Madryt wyłożył wówczas 45 milionów euro na transfer Rodrygo. Aktualny kontrakt zawodnika z gigantem La Liga obowiązuje natomiast do końca czerwca 2028 roku.

Rodrygo w tym sezonie wystąpił jak na razie w 21 meczach. Zdobył w nich dwie bramki i zaliczył cztery asysty. Tymczasem rynkowa wartość piłkarza szacowana jest na około 60 milionów euro.