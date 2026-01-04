Europa śledzi jego ruchy. Barcelona też nie odpuszcza

FC Barcelona ma plan, aby wzmocnić się w defensywie. Według informacji dziennikarza Matteo Moretto wciąż na celowniku klubu znajduje się zawodnik Interu Mediolan.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Alessandro Bastoni cały czas na celowniku FC Barcelony

FC Barcelona według najnowszych wieści wciąż wykazuje poważne zainteresowanie środkowym defensorem Interu Mediolan, podaje „Marca”, cytując informacje dziennikarza Matteo Moretto. Znany specjalista do spraw transferów przekonuje, że na dziś nie są prowadzone żadne otwarte negocjacje między stronami w sprawie transferu z udziałem zawodnika. Niemniej piłkarz wciąż pozostaje jednym z celów Katalończyków, a ewentualny ruch transferowy jest uzależniony od sytuacji finansowej Blaugrany.

41-krotny reprezentant Włoch trafił do ekipy ze Stadio Giuseppe Meazza w sierpniu 2017 roku z Atalanty. Inter wyłożył wówczas na transakcję ponad 30 milionów euro i z perspektywy czasu nie może tego ruchu żałować. Bastoni jest dzisiaj wyceniany na 80 milionów euro. Tymczasem chętnych na transfer z udziałem zawodnika nie brakuje. Włoch znajduje się również na radarze takich klubów jak Bayern Monachium czy Liverpool.

W tym sezonie Bastoni wystąpił jak na razie w 21 spotkaniach, notując w nich jedno trafienie oraz pięć asyst. W niedzielny wieczór piłkarz może poprawić swój bilans, gdy Nerazzurri zmierzą się w roli gospodarza z Bolognią. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45.

Gdyby transakcja z udziałem środkowego defensora doszła do skutku i Bastoni trafił do giganta La Liga, musiałby rywalizować o miejsce w składzie z kilkoma ciekawymi zawodnikami. Na tej samej pozycji mogą grać między innymi Eric Garcia, Ronald Araujo czy Pau Cubarsi.