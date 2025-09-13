Real Madryt zagra dziś na wyjeździe z Realem Sociedad w 4. kolejce La Liga. Xabi Alonso namieszał w wyjściowej jedenastce. Oto składy na mecz Real Sociedad - Real Madryt. Początek rywalizacji o godzinie 16:00.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Sociedad – Real Madryt: składy

Real Madryt w sobotę wróci do rywalizacji w rozgrywkach LaLiga. Po przerwie reprezentacyjnej ich pierwszym rywalem będzie Real Sociedad. Spotkanie odbędzie się w sobotę (13 września) o godzinie 16:00 na Reale Arena w San Sebastian.

Xabi Alonso z racji tego, że większa część zawodników ma za sobą grę w drużynach narodowych, postanowił namieszać nieco w składzie. W ten sposób powstała dość eksperymentalna jedenastka. Między słupkami stanie oczywiście Thibaut Courtois, a w obronie zagrają Dani Carvajal, Eder Militao, Dean Huijsen i Alvaro Carreras. Największe zmiany zobaczymy w środku pola, bo tam obok Aureliena Tchouameniego zagrają Dani Ceballos i Arda Guller. Z kolei trio w ataku to Brahim Diaz, Vinicius Junior i Kylian Mbappe.

Przed rozpoczęciem spotkania Real Madryt zajmuje 1. miejsce w tabeli z kompletem dziewięciu punktów. Z kolei Real Sociedad w trzech poprzednich meczach uzbierał zaledwie dwa punkty, rozczarowując formą na początku sezonu. Warto dodać, że trzy ostatnie mecze bezpośrednie na stadionie w San Sebastian kończyły się zwycięstwem Królewskich.

Oficjalne składy na mecz Real Sociedad – Real Madryt:

Real Sociedad: Remiro – Elustondo, Zubeldia, Caleta-Car, Gomez – Marin, Goti, Gorrotxategi – Barrenetxea – Oyarzabal, Guedes

Real Madryt: Courtois – Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras – Tchouameni, Ceballos, Guler – Brahim, Vinicius, Mbappe