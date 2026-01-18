Real Sociedad – FC Barcelona: znamy oficjalne składy. Wiemy, co z Lewandowskim

Real Sociedad podejmie Barcelonę w meczu 20. kolejki La Liga. Hansi Flick nie będzie mógł skorzystać z jednej ze swoich gwiazd w niedzielnym spotkaniu. Robert Lewandowski rozpocznie mecz na ławce.

Power Sport Images Ltd / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Składy na mecz Real Sociedad – FC Barcelona

Real Sociedad podejmuje Barcelonę w niedzielnym spotkaniu 20. kolejki La Liga. Kataloński gigant jest w znakomitej formie. Duma Katalonii wygrała już 11 meczów z rzędu, a niedawno sięgnęła po Superpuchar Hiszpanii po zwycięstwie nad Realem Madryt w meczu rozgrywanym w Arabii Saudyjskiej.

Hansi Flick nie będzie mógł skorzystać z Raphinhy. Brazylijski skrzydłowy doznał kontuzji prawego uda. 29-latek znajdował się w świetnej formie – w pięciu ostatnich potyczkach zdobył pięć bramek i dołożył dwie asysty. W związku z jego absencją trener Barcelony musiał znaleźć zastępstwo na skrzydle.

Robert Lewandowski, który mimo rywalizacji z Ferranem Torresem, w tym sezonie ma na koncie już dziewięć goli w lidze. Z kolei Wojciech Szczęsny od ponad dwóch miesięcy pozostaje rezerwowym, a w ostatnich spotkaniach między słupkami fenomenalnie spisuje się Joan García. Spotkanie z Realem Sociedad będzie okazją dla Barcelony, by kontynuować zwycięską passę i umocnić się na foteli lidera w La Liga. Początek spotkania w San Sebastian o godzinie 21:00.

Składy na starcie Real Sociedad – FC Barcelona:

Real Sociedad: Remiro – Aramburu, Martin, Gomez, Guedes, Kubo, Mendez, Oyarzabal, Soler, Turrientes, Zubeldia

FC Barcelona: Joan Garcia – Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde – Pedri, De Jong – Yamal, Olmo, Lopez – Torres