Real rozstrzygnie sytuację z Viniciusem. Padł konkretny termin

Real Madryt może mieć problem z przedłużeniem kontraktu Viniciusa Juniora. Rozmowy obecnie są wstrzymane, a ruszyć mogą dopiero po mundialu, a więc rok przed wygaśnięciem, o czym poinformował serwis "ESPN FC".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Przyszłość Viniciusa niepewna do mundialu?!

Real Madryt w tym sezonie spisuje się dość dobrze, choć zdecydowanie można powiedzieć, że są elementy do sporej poprawy. Mimo tego w tabeli ligi hiszpańskiej Królewscy zajmują obecnie drugą lokatę ze stratą raptem jednego oczka do pierwszej FC Barcelony. W Lidze Mistrzów jest podobnie, a więc kibice mogą mieć nadal nadzieję na walkę o najwyższe trofea i zrealizowanie celów sprzed startu kampanii.

Wiadomo jednak, że jednym z największych problemów Realu Madryt obecnie jest sytuacja Viniciusa Juniora. Skrzydłowy Los Blancos ma ważną umowę z zespołem do końca czerwca 2027 roku, ale wiadomo, że liczy on na znaczącą podwyżkę oraz pewny plac gry. Z tego też powodu trwają tarcia w negocjacjach, a jakiś czas temu zostały one przerwane. Według informacji przekazanych przez serwis „ESPN FC”, istnieje scenariusz, w którym rozmowy nie zostaną wznowione przed Mistrzostwami Świata w 2026 roku.

To oznaczałoby, że temat przedłużenia kontraktu wróci dopiero na rok przed jego wygaśnięciem, a tym samym jego przyszłość cały czas będzie niepewna. Vinicius Junior w tym sezonie rozegrał do tej pory 19 spotkań i zdobył w nich pięć goli oraz zanotował siedem asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia Brazylijczyka na 150 milionów euro.

Zobacz także: Barcelona szykuje wielkie pożegnania. Czterech piłkarzy może odejść latem