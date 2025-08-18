Real ogłosił kadrę na pierwszy mecz La Liga. Brakuje gwiazd

Real Madryt rozpocznie sezon La Liga domowym spotkaniem z Osasuną. Poznaliśmy kadrę Królewskich na to starcie. Na liście brakuje kilku ważnych graczy.

ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real rozpoczyna sezon La Liga. Bez kilku kluczowych graczy

Otwarcie nowego sezonu La Liga za nami. W pierwszym meczu rozgrywek Girona przegrała z Rayo Vallecano 1:3. Swoje spotkanie rozegrał już mistrz kraju – Barcelona triumfowała po emocjonującym pojedynku na Son Moix. Z kolei we wtorek premierowy pojedynek czeka wicemistrza, Real Madryt. Królewscy podejmą Osasunę.

Dzień przed potyczką na Estadio Santiago Bernabeu Real opublikował kadrę na to starcie. Wśród powołanych znaleźli się między innymi Alvaro Carreras i Franco Mastantuono – Hiszpan i Argentyńczyk mogą otrzymać szansę na debiut w nowych barwach.

Kogo brakuje na liście? Xabi Alonso nie może skorzystać z kilku podstawowych zawodników. Jude Bellingham, Endrick, Ferland Mendry i Eduardo Camavinga kontynuują rehabilitację, natomiast Antonio Rudiger jest zawieszony.

Real Madryt – Osasuna: kadra Królewskich

Bramkarze:

Thibaut Courtois

Andrił Łunin

Sergio Mestre

Obrońcy:

Dani Carvajal

Éder Militão

David Alaba

Trent Alexander-Arnold

Raul Asensio

Álvaro Carreras

Fran García

Dean Huijsen

Pomocnicy:

Federico Valverde

Aurélien Tchouaméni

Arda Güler

Dani Ceballos

Thiago

Napastnicy: