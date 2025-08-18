Real ogłosił kadrę na pierwszy mecz La Liga. Brakuje gwiazd

16:27, 18. sierpnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Real Madryt

Real Madryt rozpocznie sezon La Liga domowym spotkaniem z Osasuną. Poznaliśmy kadrę Królewskich na to starcie. Na liście brakuje kilku ważnych graczy.

Real rozpoczyna sezon La Liga. Bez kilku kluczowych graczy

Otwarcie nowego sezonu La Liga za nami. W pierwszym meczu rozgrywek Girona przegrała z Rayo Vallecano 1:3. Swoje spotkanie rozegrał już mistrz kraju – Barcelona triumfowała po emocjonującym pojedynku na Son Moix. Z kolei we wtorek premierowy pojedynek czeka wicemistrza, Real Madryt. Królewscy podejmą Osasunę.

Dzień przed potyczką na Estadio Santiago Bernabeu Real opublikował kadrę na to starcie. Wśród powołanych znaleźli się między innymi Alvaro Carreras i Franco Mastantuono – Hiszpan i Argentyńczyk mogą otrzymać szansę na debiut w nowych barwach.

Kogo brakuje na liście? Xabi Alonso nie może skorzystać z kilku podstawowych zawodników. Jude Bellingham, Endrick, Ferland Mendry i Eduardo Camavinga kontynuują rehabilitację, natomiast Antonio Rudiger jest zawieszony.

Real Madryt – Osasuna: kadra Królewskich

Bramkarze:

  • Thibaut Courtois
  • Andrił Łunin
  • Sergio Mestre

Obrońcy:

  • Dani Carvajal
  • Éder Militão
  • David Alaba
  • Trent Alexander-Arnold
  • Raul Asensio
  • Álvaro Carreras
  • Fran García
  • Dean Huijsen

Pomocnicy:

  • Federico Valverde
  • Aurélien Tchouaméni
  • Arda Güler
  • Dani Ceballos
  • Thiago

Napastnicy:

  • Vinícius Júnior
  • Kylian Mbappé
  • Rodrygo Goes
  • Gonzalo García
  • Brahim Díaz
  • Franco Mastantuono

