Real ogłosił kadrę na pierwszy mecz La Liga. Brakuje gwiazd

Real rozpoczyna sezon La Liga. Bez kilku kluczowych graczy
Otwarcie nowego sezonu La Liga za nami. W pierwszym meczu rozgrywek Girona przegrała z Rayo Vallecano 1:3. Swoje spotkanie rozegrał już mistrz kraju – Barcelona triumfowała po emocjonującym pojedynku na Son Moix. Z kolei we wtorek premierowy pojedynek czeka wicemistrza, Real Madryt. Królewscy podejmą Osasunę.
Dzień przed potyczką na Estadio Santiago Bernabeu Real opublikował kadrę na to starcie. Wśród powołanych znaleźli się między innymi Alvaro Carreras i Franco Mastantuono – Hiszpan i Argentyńczyk mogą otrzymać szansę na debiut w nowych barwach.
Kogo brakuje na liście? Xabi Alonso nie może skorzystać z kilku podstawowych zawodników. Jude Bellingham, Endrick, Ferland Mendry i Eduardo Camavinga kontynuują rehabilitację, natomiast Antonio Rudiger jest zawieszony.
Real Madryt – Osasuna: kadra Królewskich
Bramkarze:
- Thibaut Courtois
- Andrił Łunin
- Sergio Mestre
Obrońcy:
- Dani Carvajal
- Éder Militão
- David Alaba
- Trent Alexander-Arnold
- Raul Asensio
- Álvaro Carreras
- Fran García
- Dean Huijsen
Pomocnicy:
- Federico Valverde
- Aurélien Tchouaméni
- Arda Güler
- Dani Ceballos
- Thiago
Napastnicy:
- Vinícius Júnior
- Kylian Mbappé
- Rodrygo Goes
- Gonzalo García
- Brahim Díaz
- Franco Mastantuono