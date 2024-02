Real nie odpowie na zarzuty Laporty. Wybrał milczenie

IMAGO / CordonPress Na zdjęciu: Florentino Perez

Laporta oskarża Real Madryt o cynizm

Real skupia się na sprawach sportowych

Królewscy nie zamierzają odpowiadać

Real skupia się na sportowej rywalizacji

Laporta zarzucił Realowi Madryt, że działania klubu doprowadziły do przedłużenia śledztwa w sprawie skandalu Negreira, mimo braku dowodów na jakiekolwiek wykroczenia. Stwierdził też, że klubowa telewizja Realu, kierowana przez Florentino Pereza, prowadzi fałszywą narrację, a jej filmy atakują sędziów, którzy prowadzili mecze Królewskich. – To, co robi telewizja Realu, to hańba – przyznał Laporta.

Pomimo prowokacji ze strony Laporty, Real Madryt nie ma zamiaru wydawać formalnej odpowiedzi na oskarżenia i uwagi prezesa Barcelony, jak donosi dziennikarz Melchor Ruiz z COPE. Na chwilę obecną, Real skupia się wyłącznie na kwestiach sportowych, znajdując się na kluczowym etapie sezonu.

Królewscy, którzy obecnie zajmują pierwsze miejsce w tabeli La Liga po zwycięstwie 2:0 nad Getafe, mają przed sobą ważne mecze z Atletico Madryt i Gironą. Klub ze stolicy Hiszpanii nie chce żadnych rozpraszających kontrowersji i nie zamierza wdawać się w wymianę zdań z Laportą, reagując na jego komentarze.

