Wyciekły szczegóły kontraktu Zielińskiego z Interem Mediolan

Zieliński coraz bliżej Interu Mediolan

Nicolo Schira poinformował o zarobkach Polaka na San Siro

Włoch ujawnił, że pomocnik odrzucił oferty innych klubów

Zieliński o krok od Interu Mediolan

Wszystko wskazuje na to, że w następnym sezonie Piotr Zieliński będzie występował w Interze Mediolan. Większość dziennikarzy jest zgodna co do tego i w mediach panuje spójna narracja.

Odejście z Napoli może potwierdzać również fakt, że w piątek Zieliński oficjalnie został skreślony z listy piłkarzy Azzurrich uprawnionych do gry w Lidze Mistrzów. Tym samym potwierdziły się wcześniejsze spekulacje, że pomocnik może zostać odsunięty na boczny tor pod Wezuwiuszem i przez resztę sezonu będzie pełnił jedynie marginalną rolę w zespole.

Tymczasem Nicolo Schira poinformował, że reprezentant Polski jest już o krok od dołączenia do Interu latem jako wolny zawodnik. Wcześniej pojawiły się doniesienia, że Polak prowadzi już zaawansowane rozmowy z Nerazzurrimi. Zieliński ma podpisać kontrakt obowiązujący do czerwca 2027 roku z możliwością przedłużenia o kolejny rok i będzie zarabiał 4,5 mln euro za sezon gry.

Co ciekawe, Zieliński miał konkretną propozycję od innego klubu Serie A oraz z Premier League, ale zdecydował się na Inter Mediolan.

