Hiszpańskie media uważają, że Real Madryt nie będzie spieszył się z powrotem do gry Edera Militao i Thibauta Courtoisa, którzy doznali poważnych kontuzji na początku tego sezonu. Wiele wskazuje na to, że w tym sezonie nie zagrają.

IMAGO / Cesar Cebolla Na zdjęciu: Eder Militao

Courtois i Militao zerwali więzadła krzyżowe w kolanie

Obaj muszą przejść operację

Następnie czeka ich około 9-miesięczna rehabilitacja

Courtois i Militao do gry wrócą w przyszłym sezonie

To nie był udany początek sezonu dla Realu Madryt. Najpierw z gry wypadł Thibaut Courtois z powodu zerwania więzadeł krzyżowych, a kilka dni później takiej samej kontuzji doznał Eder Militao, który nie był w stanie dokończył meczu 1. kolejki La Liga przeciwko Athletik Bilbao.

Obaj w najbliższych dniach przejdą operację, a następnie będzie czekała ich długa rehabilitacja przed powrotem na boisko. Zwykle w takich sytuacjach trwa ona osiem lub dziewięć miesięcy.

To sprawia, że Militao i Courtois gotowi do gry będą najwcześniej w kwietniu. Jednak według niektórych źródeł Real Madryt nie zamierza forsować tempa ich powrotu i chce, aby obaj byli w pełni przygotowani do okresu przygotowawczego przed kolejnym sezonem. Niewykluczone, że w niedawno rozpoczętej kampanii nie rozegrają już ani minuty.

