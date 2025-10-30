Real na wojnie z UEFA! Perez chce miliardów w ramach odszkodowania

Real Madryt domaga się odszkodowania od UEFA. Kancelaria prawna pracuje nad pozwem na 4,5 mln euro. Wszystko przez upadek projektu Superligi - informuje dziennik AS.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

UEFA dostanie pozew! Real Madryt chce 4,5 mld euro odszkodowania

Real Madryt był jednym z pomysłodawców założenia Superligi. W nowo powstałych rozgrywkach miały wziąć udział najlepsze kluby z topowych lig w Europie. UEFA nie chciała dopuścić do powstania konkurencji dla Ligi Mistrzów i skutecznie zapobiegła wielkim planom.

Nie tak dawno niemal wszystkie najważniejsze kluby wycofały się z dołączenia do Superligi. Jedyną drużyną, która pozostała jest Real Madryt, ponieważ Florentino Perez to osoba, która najbardziej naciskała na alternatywę dla obecnych europejskich pucharów. W związku z prawdopodobnym upadkiem projektu Królewscy postanowili wystąpić na drogę prawną, domagając się odszkodowania.

Jak podaje dziennik AS prawnicy Realu Madryt oraz spółki A22 są w trakcie przygotowania pozwu. Dokument ma być zgodny z polityką Unii Europejskiej dotyczącą postępowań antymonopolowych. Hiszpański gigant domaga się aż 4,5 mld euro odszkodowania. Ostatnio powstał precedens w podobnej sprawie, który może przemawiać na korzyść Los Blancos.