Real musi gonić Barcelonę. Zagra z Atletico bez wielkich gwiazd!

Real Madryt podejmuje u siebie Atletico Madryt. Poznaliśmy wyjściowe składy na derbowe spotkanie. Na ławce Królewskich zasiądą Kylian Mbappe czy Jude Bellingham.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Mbappe, Bellingham i Trent tylko na ławce

Real Madryt kilka dni temu wywalczył awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Kibice liczą też, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w walce o mistrzostwo Hiszpanii. Swój mecz wygrała Barcelona, więc Królewscy też muszą odpowiedzieć zwycięstwem. Problem w tym, że o trzy punkty w niedzielny wieczór łatwo nie będzie, bowiem na Santiago Bernabeu przyjeżdża Atletico Madryt. Ekipa Diego Simeone w ostatnim czasie miała patent na swojego derbowego rywala.

W wyjściowej jedenastce zamieszał Alvaro Arbeloa, choć trzeba przyznać, że sytuacja kadrowa pozostawia wiele do życzenia. Ze składu wypadł kontuzjowany Thibaut Courtois, którego zastępuje Andrij Łunin. Na ławce rezerwowych znaleźli się też Trent Alexander-Arnold, Kylian Mbappe czy Jude Bellingham. Miejsce w składzie utrzymał Thiago Pitarch, a duet napastników z Viniciusem Juniorem uzupełni Brahim Diaz.

Niedzielny mecz Real Madryt – Atletico Madryt rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja tej rywalizacji będzie dostępna na CANAL+ Sport.

Składy na mecz Real Madryt – Atletico Madryt

Real Madryt: Łunin – Carvajal, Rudiger, Huijsen, Garcai – Tchouameni, Valverde, Pitarch, Guler – Brahim, Vinicius

Atletico Madryt: Musso – Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri – Simeone, Cardoso, Koke, Lookman – Griezmann, Alvarez