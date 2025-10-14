Mbappe opóźni powrót do treningów. Real planuje ostrożne działania

Kylian Mbappe po zgrupowaniu reprezentacji Francji wrócił do Realu Madryt z kontuzją. El Chiringuito przekazało natomiast wieści, kiedy gwiazda Królewskich wróci na boisko.

fot. Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe opóźni swój powrót do treningów w Realu

Kylian Mbappe to bez wątpienia jeden z najważniejszych zawodników Realu Madryt. Tymczasem piłkarz po zgrupowaniu reprezentacji Francji wróci do treningów z drużyną później niż pozostali gracze. Jest to związane z urazem, którego doznał w trakcie spotkania z Azerbejdżanem (3:0) w ramach kwalifikacji do przyszłorocznego mundialu.

Konkretne informacje na temat Mbappe przekazało El Chiringuito. Źródło podaje, że Francuz ma wrócić do treningów w czwartek. Z kolei pozostali zawodnicy, którzy zakończyli już zgrupowania reprezentacji, trenowali od wtorku. W każdym razie Mbappe ma być brany pod uwagę przy ustalaniu składu na starcie z Getafe. Spotkanie w ramach dziewiątej kolejki ligi hiszpańskiej odbędzie się w niedzielę 19 października.

Rynkowa wartość 26-latka wynosi dzisiaj mniej więcej 180 milionów euro. Mbappe trafił do Realu w lipcu 2024 roku na zasadzie wolnego transferu z Paris Saint-Germain. Wcześniej reprezentował barwy AS Monaco. Pierwsze kroki w piłkarskiej karierze stawiał natomiast w AS Bondy.

W tym sezonie Mbappé wystąpił jak dotąd w 13 spotkaniach, wliczając w to Klubowe Mistrzostwa Świata. Strzelił w nich 15 goli i zaliczył dwie asysty. Aktualny kontrakt reprezentanta Francji z gigantem ligi hiszpańskiej obowiązuje do końca czerwca 2029 roku.

