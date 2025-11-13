Real Madryt zmienił nazwę stadionu. Już nie ma Santiago Bernabeu

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt skrócił nazwę stadionu do „Bernabeu”

Real Madryt ogłosił zmianę wizerunku swojego legendarnego stadionu. Klub zaprezentował nowe logo oraz uproszczoną nazwę obiektu – od teraz zamiast Estadio Santiago Bernabeu będzie funkcjonować po prostu jako Bernabeu. Jak podkreślono, to element szerszej modernizacji i odświeżenia wizerunku areny.

Nowa identyfikacja wizualna ma podkreślać futurystyczny wygląd stadionu po przebudowie i lepiej oddawać jego charakter jako miejsca nowoczesnych wydarzeń sportowych i rozrywkowych. Skrócenie nazwy ma być bardziej przystępne i rozpoznawalne na arenie międzynarodowej, przy jednoczesnym zachowaniu szacunku dla historii i tradycji klubu.

Nowe logo i nazwa zadebiutują przy okazji historycznego wydarzenia – pierwszego meczu NFL rozegranego w Hiszpanii, w którym zmierzą się Washington Commanders i Miami Dolphins. Klub zapowiedział również, że stadion będzie miejscem kolejnych wielkich imprez, w tym koncertów i festiwali, co ma jeszcze bardziej wzmocnić jego pozycję jako jednej z najbardziej nowoczesnych aren świata.