Real Madryt zmieni ustawienie. Alonso nie ma wyboru

Real Madryt we wtorek zmierzy się z Kajratem Ałmaty w Lidze Mistrzów. Według serwisu Cope zmianie ulegnie ustawienie zespołu. Xabi Alonso ze względu na braki kadrowe zagra w systemie 3-4-3.

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso zmienia taktykę, Real zagra w systemie 3-4-3

Real Madryt przez najbliższy miesiąc nie ma w kadrze żadnego nominalnego prawego obrońcy. Jakiś czas temu kontuzji doznał Trent Alexander-Arnold. Z kolei ostatnio dołączył do niego Dani Carvajal, którego przerwa w grze potrwa ok. czterech tygodni.

We wtorek (30 września) Królewscy zmierzą się na wyjeździe z Kajratem Ałmaty w 2. kolejce Ligi Mistrzów. W kadrze na to spotkanie znalazł się tylko jeden prawy obrońca. Z zespołu młodzieżowego przesunięty został David Jimenez. Scenariusz, że 21-latek wypełni powstałą lukę jest mało prawdopodobny. Więcej wskazuje na to, że na boku zagra Federico Valverde, Eduardo Camavinga lub Raul Asencio.

Xabi Alonso ma jednak inny pomysł na najbliższe spotkanie. Z informacji serwisu Cope wynika, że Real Madryt przystąpi do meczu z Kajratem w nowym ustawieniu. Hiszpański taktyk ma postawić na system 3-4-3, czyli ustawienie z wahadłowymi. Na bokach wystąpić ma Fran Garcia i Federico Valverde. Co więcej, na boisku dojdzie do kilku zmian w składzie. Od pierwszej minuty zagrać mają: Eduardo Camavinga, Rodrygo, Brahim Diaz czy Dani Ceballos.

W pierwszym meczu w Lidze Mistrzów podopieczni Xabiego Alonso odnieśli zwycięstwo. Na Santiago Bernabeu pokonali Marsylię (2:1), choć od 72. minuty grali w dziesiątkę, bowiem czerwoną kartkę otrzymał Dani Carvajal.