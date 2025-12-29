Real Madryt zaplanował wielkie zmiany! Perez ma oddać władzę

Real Madryt planuje utworzyć nowe stanowisko w klubie w 2026 roku. Jest to część planów restrukturyzacji, która ma doprowadzić do oddania władzy Florentino Pereza. Jak podaje Vozpupuli prezesem Królewskich miałby zostać Anas Laghrari.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Perez może oddać władze nad Realem Madryt w ręcę zaufanego doradcy

Real Madryt ma zaskakujące plany na 2026 rok. Florentino Perez planuje sprzedać część udziałów klubu, aby stworzyć nowe możliwości. Hiszpańskie media jakiś czas temu informowały o możliwości przejęcia od 5 do 10% akcji Królewskich przez zewnętrznego inwestora. Miałoby to przynieść klubowi zysk w postaci ok. 500 milionów euro do miliarda euro.

Nawet jeśli pojawi się inwestor, który kupi mały pakiet akcji, Real Madryt i tak pozostanie w rękach socios. Pierwsze plany obecnego prezydenta miały zostać przedstawione na walnym zgromadzeniu, które miało miejsce pod koniec listopada.

Nowe informacje ws. dużych zmian w klubie przekazał serwis Vozpopuli. Ich zdaniem w 2026 roku Real Madryt planuje utworzyć nowe stanowisko dyrektora generalnego, który przejąłby władze nad klubem, którą obecnie sprawuje Florentino Perez. Najpoważniejszym kandydatem do nowej funkcji jest Anas Laghrari, czyli prawa ręka Pereza oraz jego doradca finansowy.

🚨 BREAKING: Real Madrid are planning to officially open up a new CEO position inside the club, as part of the major restructuring the club will go through in 2026 as they open up to outside investors.



The top candidate for the position is Anas Laghrari, Florentino Perez's… pic.twitter.com/nltjv683PI — Madrid Zone (@theMadridZone) December 29, 2025

Od 123 lat, czyli od momentu, gdy Real Madryt został założony struktura klubu zawsze była taka sama. Właścicielami byli socios, którzy wybierali prezydenta na czteroletnią kadencję. Florentino Perez pozostanie prezydentem Realu co najmniej do 2029 roku. Ostatnie wybory w Los Blancos odbyły się w 2025 roku, ale ze względu na brak kontrkandydata Hiszpan otrzymał automatyczną re-elekcję.