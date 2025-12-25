Real Madryt z rekordowym zyskiem. Setki milionów za sezon

Real Madryt przewiduje, że w sezonie 2025/26 zwiększy swoje przychody o 5%. Ogromna część wpływów do budżetu to zasługa samego stadionu. Sergio López z Diario AS ujawnia, jaką kwotę "zarobi" Santiago Bernabeu.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt nie próżnuje. Santiago Bernabeu z rekordem

Sezon 2025/26 Real Madryt ma zamknąć rekordowym zyskiem. Królewscy zwiększą swoje przychody do aż 1,248 mld euro, co oznacza wzrost o 5% w porównaniu z poprzednimi rozgrywkami (1,185 mld euro). Co ciekawe, znaczny udział w rozwoju klubu na polu finansowym ma funkcjonowanie samego stadionu.

Estadio Santiago Bernabeu to już nie tylko obiekt, na którym rozgrywa się mecze piłkarskie. Legendarna arena wygenerowała łącznie 402,5 miliona euro przychodu. Sama działalność gospodarcza (poza wpływami z biletów na spotkania i sektora VIP) to 79,1 mln euro. Sergio López z Diario AS zdradza, jak prezentuje się podział tej kwoty: wycieczki (52,6 mln euro), imprezy i koncerty (15,4 mln euro), a także gastronomia (10,3 mln euro).

Real kontynuuje prace nad wygłuszeniem stadionu, co sprawi, że na Santiago Bernabeu znowu zawitają wydarzenia muzyczne. Trwa także rozwój projektu „Bernabéu Infinito”, opartego na technologii Apple związanej z wirtualną rzeczywistością. – To będzie jak otwarcie drzwi stadionu dla całego świata – stwierdził Florentino Pérez.