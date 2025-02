Real Madryt w strefie spadkowej La Liga? W jednym przypadku

Real Madryt i spadek z La Liga? To oczywiście niemożliwe. Jednak według wyliczeń portalu Transfermarkt Królewscy mogliby się pożegnać z hiszpańską elitą. Ale tylko w jednym, całkowicie hipotetycznym przypadku.

Real mógłby pożegnać się z La Liga?

Real Madryt to jeden z trzech klubów, obok Athletiku Bilbao i Barcelony, które nigdy nie spadły z La Liga. Królewscy nieprzerwanie występują w najwyższej klasie rozgrywkowej od 1929 roku, a więc od momentu powstania ligowych zmagań. Los Blancos są obecnie wiceliderami krajowej elity – Blaugrana ma tyle samo punktów, ale lepszy bilans bramkowy.

Nikt nawet nie wyobraża sobie istnienia La Liga bez Realu. Jednak co by było, gdyby…? Portal Transfermarkt dokonał zaskakujących obliczeń, zgodnie z którymi madrytczycy aktualnie znajdowaliby się w strefie spadkowej. Okazuje się, że jeżeli pod uwagę weźmiemy wyłącznie gole strzelone przez hiszpańskich piłkarzy, stołeczna ekipa plasowałby się na przedostatniej lokacie.

El Athletic sería líder de LaLiga si sólo contasen los goles de los jugadores españoles; el Real Madrid estaría en descenso y el Atlético rondaría el peligro.



👉 https://t.co/MbSHXOFdzP#AthleticClub #RealMadrid #Atletico pic.twitter.com/VeLURq5loq — Transfermarkt.es (@TMes_news) February 27, 2025

Drużyna Carlo Ancelottiego w tym sezonie La Liga zdobyła 54 bramki, ale tylko dwie z nich pochodziły od hiszpańskich zawodników. Lucas Vázquez trafił do siatki w pojedynku przeciwko Alavés we wrześniu, a Dani Carvajal wpisał się na listę strzelców w starciu z Espanyolem w tym samym miesiącu – to cały “krajowy” dorobek Realu.