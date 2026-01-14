Real Madryt zdecydował w sprawie Kloppa! Romano potwierdza

Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Real Madryt po sezonie może ponownie zmienić trenera. W klubie chcą, aby stery przejął Juergen Klopp. Jak donosi Fabrizio Romano decyzja leży po stronie niemieckiego szkoleniowca.

Juergen Klopp
Ralph Metzger / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Real Madryt chce zatrudnić Kloppa. Piłka po stronie trenera

Real Madryt dość niespodziewanie musiał dokonać zmiany na stanowisku trenera pierwszego zespołu. Xabi Alonso rozstał się z klubem, choć hiszpańskie media zapewniały, że mimo porażki z FC Barcelona jego posada jest bezpieczna. Stało się jednak inaczej, więc od poniedziałku na Bernabeu rozpoczęły się rządy Alvaro Arbeloi.

Arbeloa miał podpisać kontrakt z Realem tylko do końca sezonu. Takie rozwiązanie ma zapewnić klubowi furtkę na wypadek, gdyby Hiszpan nie sprawdził się w nowej roli. Kto go zastąpi, jeśli sobie nie poradzi? Medialne doniesienia sugerują, że będzie to Juergen Klopp.

Były trener Liverpoolu odniósł się do informacji łączących go z Realem. Nie potwierdził, ale też nie zdementował spekulacji o zatrudnieniu w klubie. Jego odpowiedź była raczej dyplomatyczna i daleka od sedna sprawy. Nowe fakty ujawnił jednak Fabrizio Romano.

Zdaniem cenionego dziennikarz Real Madryt chce zatrudnić Kloppa. W klubie są ludzie, którzy bardzo go cenią. Decyzja o tym, czy trafi na Bernabeu, zależy jednak tylko i wyłącznie od samego 58-latka. Jeśli zdecyduje się wrócić do trenowania, drzwi w Madrycie stoją przed nim otworem.

Przypomnijmy, że Klopp zdecydował się zakończyć karierę trenerską w 2024 roku, gdy opuścił Liverpool po dziewięciu latach pracy. Obecnie skupia się na obowiązkach pozaboiskowych. W grupie RedBull sprawuje piecze nad wszystkim klubami w portfolio.

