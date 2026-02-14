Real Madryt zmierzy się z Realem Sociedad w 24. kolejce La Liga. Spotkanie odbędzie się w sobotę 14 lutego 2026 roku. Wiadomo, co z występem Kyliana Mbappe. Oto przewidywane składy na ten mecz.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Przewidywany skład Realu Madryt. Mbappe jednak zagra

Real Madryt po porażce z Benfiką w Lidze Mistrzów odniósł dwa zwycięstwa w meczach ligowych. Na rozkładzie mają triumf z Valencią (2:0) oraz Rayo Vallecano (2:1). Co ciekawe, w rozgrywkach La Liga są niepokonani od siedmiu spotkań. Seria wygranych meczów z rzędu rozpoczęła się jeszcze za kadencji Xabiego Alonso. Ostatni raz w lidze nie wygrali 7 grudnia 2025 roku z Celtą Vigo.

W sobotę wieczorem (14 lutego) czeka ich kolejny sprawdzian. Alvaro Arbeloa i spółka zmierzą się przed własną publicznością z Realem Sociedad. Baskowi również notują serię, ale w ich przypadku mówimy o passie jedenastu meczów bez porażki we wszystkich rozgrywkach.

Przed bezpośrednim spotkaniem w hiszpańskich mediach dużo pisało się o niepewnym występie Kyliana Mbappe. Francuz narzekał na ból w kolanie, przez co miał opuścić nadchodzące starcie. Według dziennika AS napastnik zagra jednak od pierwszej minuty.

Skład Realu Madryt doczeka się pewnych zmian. Wszystko za sprawą powrotu dwóch prawych obrońców. Na boku defensywy zagra Dani Carvajal lub Trent Alexander-Arnold. To sprawia, że Federico Valverde wróci do środka pola, gdzie wystąpi u boku Aureliena Tchouameniego i Ardy Gulera lub Eduardo Camavingi. Na skrzydle tym razem zagra Franco Mastantuono, a nie Rodrygo.

Przewidywany skład Realu Madryt na mecz z Realem Sociedad:

Courtois – Carvajal/Trent, Asencio, Huijsen, Carreras – Tchouameni, Valverde, Guler/Camavinga – Mastantuono, Mbappe, Vinicius