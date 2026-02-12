Alarm w Madrycie! Real może stracić Mbappe

Kylian Mbappe prawdopodobnie nie zagra w najbliższym meczu z Realem Sociedad. Jak podaje Marca, piłkarz wciąż odczuwa ból w kolanie. Ewentualna absencja będzie dla Realu Madryt sporym ciosem.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe narzeka na ból w kolanie! Może opuścić mecz Realu

Real Madryt w najbliższy weekend zmierzy się z Realem Sociedad w rozgrywkach ligowych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w najbliższej kolejce nie wystąpi Kylian Mbappe. Hiszpańska prasa przekazała, że napastnik boryka się z problemami zdrowotnymi.

Marca poinformowała, że Mbappe wciąż odczuwa ból w kolanie, co jest spowodowane ostatnią kontuzją. Alvaro Arbeloa nie będzie chciał ryzykować i prawdopodobnie da mu odpocząć. Szkoleniowiec nie chce, aby Francuz opuścił nadchodzące starcie z Benfiką w Lidze Mistrzów. Należy przypomnieć, że Królewscy w najbliższych tygodniach zmierzą się z Orłami w rundzie play-off.

Ostatni raz, gdy Mbappe nie mógł grać, było to na początku stycznia. Opuścił wtedy starcie z Betisem w lidze oraz mecz z Atletico w Superpucharze Hiszpanii. Wrócił na finałowe spotkanie z FC Barceloną, po którym jak dobrze wszyscy wiemy, Xabi Alonso stracił pracę.

Mbappe to bez wątpienia lider i najlepszy piłkarz Realu Madryt w tym sezonie. 27-latek ma na swoim koncie 38 goli we wszystkich rozgrywkach, w których dodał także 5 asyst. Łącznie rozegrał 31 meczów, spędzając na boisku 2662 minuty.