Real Madryt podał kadrę na Superpuchar. Potężne osłabienie

13:47, 6. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Real Madryt

Real Madryt zaprezentował listę zawodników, którzy będą mieli okazję wystąpić w zbliżającym się starciu z Atletico. W grupie powołanych brakuje największej gwiazdy Królewskich. To kadra na Superpuchar Hiszpanii.

Xabi Alonso (RB Salzburg - Real Madryt)
Nicolò Campo/ Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso (RB Salzburg - Real Madryt)

Real bez gwiazdy. To kadra na Superpuchar Hiszpanii

Już w czwartek Real Madryt rozpocznie walkę o Superpuchar Hiszpani. Pierwszym przeciwnikiem Królewskich będzie derbowy rywal, a więc Atletico. Jeżeli Los Blancos pokonają ekipę Diego Simeone, w finale czeka na nich zwycięzca pojedynku FC Barcelona – Athletic Bilbao. Już wiemy, że w Arabii Saudyjskiej nie wystąpi Kylian Mbappe. Największej gwiazdy Los Blancos zabrakło na liście powołanych.

To oznacza, że Xabi Alonso będzie dysponował tylko czterema napastnikami – Vinícius Júniorem, Rodrygo, Gonzalo Garcíą i Franco Mastantuono. Oprócz Mbappe, w sprawie którego Real podjął kluczową decyzję, brakuje także Brahima Diaza i Edera Militao. Do kadry meczowej wracają za to Trent Alexander-Arnold i Dean Huijsen.

Kadra Realu Madryt na Superpuchar Hiszpanii

Bramkarze:

  • Thibaut Courtois
  • Andriy Lunin
  • Fran González

Obrońcy:

  • Dani Carvajal
  • David Alaba
  • Trent Alexander-Arnold
  • Jesús Asencio
  • Álvaro Carreras
  • Fran García
  • Antonio Rüdiger
  • Ferland Mendy
  • Dean Huijsen
  • David Jiménez

Pomocnicy:

  • Jude Bellingham
  • Eduardo Camavinga
  • Federico Valverde
  • Aurélien Tchouameni
  • Arda Güler
  • Dani Ceballos
  • Thiago Pitarch

Napastnicy:

  • Vinícius Júnior
  • Rodrygo Goes
  • Gonzalo García
  • Franco Mastantuono

