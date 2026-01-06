Real Madryt podał kadrę na Superpuchar. Potężne osłabienie

Real bez gwiazdy. To kadra na Superpuchar Hiszpanii
Już w czwartek Real Madryt rozpocznie walkę o Superpuchar Hiszpani. Pierwszym przeciwnikiem Królewskich będzie derbowy rywal, a więc Atletico. Jeżeli Los Blancos pokonają ekipę Diego Simeone, w finale czeka na nich zwycięzca pojedynku FC Barcelona – Athletic Bilbao. Już wiemy, że w Arabii Saudyjskiej nie wystąpi Kylian Mbappe. Największej gwiazdy Los Blancos zabrakło na liście powołanych.
To oznacza, że Xabi Alonso będzie dysponował tylko czterema napastnikami – Vinícius Júniorem, Rodrygo, Gonzalo Garcíą i Franco Mastantuono. Oprócz Mbappe, w sprawie którego Real podjął kluczową decyzję, brakuje także Brahima Diaza i Edera Militao. Do kadry meczowej wracają za to Trent Alexander-Arnold i Dean Huijsen.
Kadra Realu Madryt na Superpuchar Hiszpanii
Bramkarze:
- Thibaut Courtois
- Andriy Lunin
- Fran González
Obrońcy:
- Dani Carvajal
- David Alaba
- Trent Alexander-Arnold
- Jesús Asencio
- Álvaro Carreras
- Fran García
- Antonio Rüdiger
- Ferland Mendy
- Dean Huijsen
- David Jiménez
Pomocnicy:
- Jude Bellingham
- Eduardo Camavinga
- Federico Valverde
- Aurélien Tchouameni
- Arda Güler
- Dani Ceballos
- Thiago Pitarch
Napastnicy:
- Vinícius Júnior
- Rodrygo Goes
- Gonzalo García
- Franco Mastantuono