Real Madryt podał kadrę na Superpuchar. Potężne osłabienie

Real Madryt zaprezentował listę zawodników, którzy będą mieli okazję wystąpić w zbliżającym się starciu z Atletico. W grupie powołanych brakuje największej gwiazdy Królewskich. To kadra na Superpuchar Hiszpanii.

Nicolò Campo/ Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso (RB Salzburg - Real Madryt)

Real bez gwiazdy. To kadra na Superpuchar Hiszpanii

Już w czwartek Real Madryt rozpocznie walkę o Superpuchar Hiszpani. Pierwszym przeciwnikiem Królewskich będzie derbowy rywal, a więc Atletico. Jeżeli Los Blancos pokonają ekipę Diego Simeone, w finale czeka na nich zwycięzca pojedynku FC Barcelona – Athletic Bilbao. Już wiemy, że w Arabii Saudyjskiej nie wystąpi Kylian Mbappe. Największej gwiazdy Los Blancos zabrakło na liście powołanych.

To oznacza, że Xabi Alonso będzie dysponował tylko czterema napastnikami – Vinícius Júniorem, Rodrygo, Gonzalo Garcíą i Franco Mastantuono. Oprócz Mbappe, w sprawie którego Real podjął kluczową decyzję, brakuje także Brahima Diaza i Edera Militao. Do kadry meczowej wracają za to Trent Alexander-Arnold i Dean Huijsen.

Kadra Realu Madryt na Superpuchar Hiszpanii

Bramkarze:

Thibaut Courtois

Andriy Lunin

Fran González

Obrońcy:

Dani Carvajal

David Alaba

Trent Alexander-Arnold

Jesús Asencio

Álvaro Carreras

Fran García

Antonio Rüdiger

Ferland Mendy

Dean Huijsen

David Jiménez

Pomocnicy:

Jude Bellingham

Eduardo Camavinga

Federico Valverde

Aurélien Tchouameni

Arda Güler

Dani Ceballos

Thiago Pitarch

Napastnicy: