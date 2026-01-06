ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe (Girona FC - Real Madryt)

Real da odpocząć Mbappe

Kylian Mbappe od kilku lub nawet kilkunastu tygodni zmaga się z problemami zdrowotnymi. Reprezentant Francji od dłuższego czasu jest daleki od swojej optymalnej dyspozycji fizycznej. Mimo kontuzji kolana 27-latek regularnie pojawiał się na boisku. Real Madryt podjął ogromne ryzyko.

Jednak teraz Królewscy postanowili niejako przyznać się do błędu i całkowicie zmienili swoją postawę. Największa gwiazda madrytczyków nie wystąpi ani w czwartkowym starciu z Atletico, ani w potencjalnym finale Superpucharu Hiszpanii. Diario AS przekonuje, że Mbappe podda się leczeniu zachowawczemu.

To wyklucza operację i jednocześnie wyklucza także grę Francuza aż do momentu osiągnięcia pełnej sprawności. Co właściwie oznacza wspomniany scenariusz? Napastnik rozpocznie rehabilitację, która przede wszystkim ma na celu regenerację naruszonych struktur. Fani Los Blancos muszą uzbroić się w cierpliwość – Real nie wyznaczył daty powrotu snajpera. Jednak wszystko wskazuje na to, że Mbappe czeka dłuższy odpoczynek.