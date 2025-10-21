Real Madryt osłabiony przed El Clasico. Dramat zawodnika

Real Madryt zmierzy się z Barceloną w niedzielę (26 października) na Santiago Bernabeu w 9. kolejce La Liga. Według "Mundo Deportivo”, w El Clasico nie zagra David Alaba.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Kłopoty Realu przed El Clasico. David Alaba kontuzjowany

Real Madryt prowadzi w tabeli La Liga, a w ostatnim meczu wyjazdowym odniósł cenne zwycięstwo nad Getafe (1:0) po golu Kyliana Mbappe. Jednak przed nadchodzącym El Clasico z Barceloną w zespole Xabiego Alonso pojawił się poważny problem. Jak donosi „Mundo Deportivo”, David Alaba nie zagra w niedzielnym klasyku na Santiago Bernabeu.

33-letni obrońca opuścił boisko w przerwie spotkania z Getafe, skarżąc się na ból w prawej nodze. Początkowe diagnozy wskazywały na przeciążenie mięśnia płaszczkowatego. Szczegółowe badania medyczne potwierdziły poważniejsze naciągnięcie. Choć nie doszło do naderwania, lekarze Realu szacują, że Austriak będzie pauzował od 7 do 10 dni. To automatycznie eliminuje go z gry przeciwko Juventusowi w Lidze Mistrzów oraz z niedzielnego starcia z Dumą Katalonii.

Absencja Alaby to kolejny cios dla Alonso, który od kilku tygodni zmaga się z ograniczoną liczbą dostępnych środkowych obrońców. Dean Huijsen wrócił z przerwy reprezentacyjnej z kontuzją. Jego występ wciąż stoi pod znakiem zapytania. W tej sytuacji jedynymi w pełni zdrowymi środkowymi defensorami Los Blancos pozostają Eder Militao i Raul Asencio. Alaba w trwającym sezonie rozegrał cztery mecze na wszystkich frontach.

Niedzielne El Clasico pomiędzy Realem Madryt a Barceloną odbędzie się w niedzielę (26 października) o godzinie 18:45. Ostatnie starcie w stolicy Hiszpanii zakończyło się pewnym triumfem Dumy Katalonii (4:0).