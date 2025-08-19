Alonso odkrył karty na debiut w LaLiga. Składy na mecz Real – Osasuna

Real Madryt – Osasuna: oficjalne składy
Real Madryt dopiero we wtorek (19 sierpnia) rozpoczyna rywalizację w La Liga. Rywalem wicemistrzów Hiszpanii w 1. kolejce będzie Osasuna. Jednocześnie będzie to debiut Xabiego Alonso w roli trenera Królewskich jeśli chodzi o rozgrywki ligowe. W swoim pierwszym meczu szkoleniowiec postawił na trzech nowych zawodników w wyjściowej jedenastce.
Prawie w całości została zmieniona linia obronna, ponieważ blok defensywny obok Edera Militao uzupełnią Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen i Alvaro Carreras. Między słupkami nie będzie zmian, ponieważ dostępu do bramki strzec będzie Thibaut Courtois.
W środku pola tercet pomocników stworzą Aurelien Tchouameni, Federico Valverde i Arda Guler. Z kolei w ataku zagra trio Brahim Diaz, Kylian Mbappe praz Vinicius Junior. Po Klubowych Mistrzostwach Świata nie zmieniła się sytuacja Rodrygo. Brazylijczyk rozpocznie mecz z Osasuną na ławce rezerwowych. Poza wyjściowym składem znalazł się także m.in. Dani Carvajal, Raul Asencio i David Alaba.
Real Madryt – Osasuna: oficjalne składy na mecz 1. kolejki La Liga
Real: Courtois – Trent, Militao, Huijsen, Carreras – Tchouameni, Valverde, Guler – Brahim, Mbappe, Vinicius
Osasuna: Herrera – Cruz, Boyomo, Catena – Rosier, Moncayola, Oroz, Torro, Bretones – Garcia, Budimir