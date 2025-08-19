Real Madryt – Osasuna: przewidywane składy. Na nich postawi Alonso?

Latin Sport Images / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Real Madryt – Osasuna: sytuacja kadrowa

Królewscy muszą radzić sobie z poważnymi osłabieniami już na starcie rozgrywek. Z powodu zawieszenia nie zagra Antonio Rudiger, a kontuzje wykluczyły Jude’a Bellinghama i Endricka. Niepewny jest także występ Ferlanda Mendy’ego i Eduardo Camavingi. Alonso może więc sięgnąć po zawodników, którzy dotąd mieli mniej okazji do gry. W tej sytuacji bardzo prawdopodobny jest debiut w La Liga Trenta Alexandra-Arnolda, a także Huijsena i Carrerasa.

W środku pola Real zapewne postawi na Aureliena Tchouameniego, a obok niego mogą pojawić się Arda Guler i Federico Valverde. Urugwajczyk wraca jednak do pełnej dyspozycji, a więc niewykluczone, że w tej sytuacji szansę otrzyma Dani Ceballos. W ofensywie przewiduje się ustawienie z Brahimem Diazem, Kylianem Mbappe i Viniciusem Juniorem.

Osasuna także nie przystępuje do meczu w pełnym składzie. Ruben Garcia i Iker Benito będą diagnozowani na ostatnią chwilę i ich udział stoi pod znakiem zapytania. Na prawej obronie zadebiutować może Rosier. Największą nadzieją Los Rojillos pozostaje Ante Budimir, który w poprzednim sezonie zdobył 21 goli w La Liga.

Real Madryt – Osasuna: przewidywane składy:

Real Madryt: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Guler, Tchouameni, Valverde; Brahim, Mbappe, Vinicius.

Osasuna: Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Bretones; Torró, Moncayola, Oroz; K. Barja, Budimir, M. Gomez.