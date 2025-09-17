Real Madryt odzyskał gwiazdę! Alonso potwierdził wielki powrót

Real Madryt we wtorek pokonał Olympique Marsylia w 1. kolejce Ligi Mistrzów (2:1). Xabi Alonso po meczu zdradził, że Jude Bellingham jest gotowy, aby wrócić na boisko w najbliższy weekend. Anglik może wystąpić w starciu z Espanyolem.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Jude Bellingham wrócił do pełni sił. Może zagrać w meczu Real – Espanyol

Real Madryt ma za sobą udany start w Lidze Mistrzów. W 1. kolejce fazy ligowej Królewscy musieli odrabiać straty, ale mimo to pokonali Olympique Marsylia (2:1). Obie bramki padły po rzutach karnych, które skutecznie egzekwował Kylian Mbappe. Warto dodać, że w kadrze meczowej znalazło się dwóch zawodników wracających po kontuzji – Jude Bellingham i Eduardo Camavinga.

Żaden z nich nie pojawił się na murawie podczas meczu z Marsylią. Xabi Alonso nie chciał od razu po powrocie wprowadzać ich do gry. Niemniej jednak na konferencji prasowej zdradził, kiedy mogą pojawić się na boisku. „Camavinga i Bellingham wrócili. Są gotowi do gry w nadchodzący weekend” – powiedział. W sobotę (20 września) Real zmierzy się na własnym stadionie z Espanyolem.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szczególnie zaskakujący jest tak szybki powrót do pełni zdrowia Bellinghama. Jeszcze do niedawna sugerowano, że reprezentant Anglii wróci nie prędzej niż w połowie października. Przypomnijmy, że pomocnik po Klubowych Mistrzostwach Świata poddał się operacji barku.

W poprzednim sezonie Bellingham rozegrał 58 spotkań, w których zdobył 15 goli i zanotował 15 asyst. Real Madryt sprowadził go latem 2023 roku z Borussii Dortmund za 127 milionów euro. Kontrakt z klubem obowiązuje go do 30 czerwca 2029 roku.