Real Madryt odzyskał gwiazdę! Alonso potwierdził wielki powrót

07:48, 17. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Madrid Zone

Real Madryt we wtorek pokonał Olympique Marsylia w 1. kolejce Ligi Mistrzów (2:1). Xabi Alonso po meczu zdradził, że Jude Bellingham jest gotowy, aby wrócić na boisko w najbliższy weekend. Anglik może wystąpić w starciu z Espanyolem.

Xabi Alonso
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Jude Bellingham wrócił do pełni sił. Może zagrać w meczu Real – Espanyol

Real Madryt ma za sobą udany start w Lidze Mistrzów. W 1. kolejce fazy ligowej Królewscy musieli odrabiać straty, ale mimo to pokonali Olympique Marsylia (2:1). Obie bramki padły po rzutach karnych, które skutecznie egzekwował Kylian Mbappe. Warto dodać, że w kadrze meczowej znalazło się dwóch zawodników wracających po kontuzji – Jude Bellingham i Eduardo Camavinga.

Żaden z nich nie pojawił się na murawie podczas meczu z Marsylią. Xabi Alonso nie chciał od razu po powrocie wprowadzać ich do gry. Niemniej jednak na konferencji prasowej zdradził, kiedy mogą pojawić się na boisku. „Camavinga i Bellingham wrócili. Są gotowi do gry w nadchodzący weekend” – powiedział. W sobotę (20 września) Real zmierzy się na własnym stadionie z Espanyolem.

ZAKŁAD BEZ RYZYKA do 50 zł i gra BEZ PODATKU w Betclic! Odbierz z kodem promocyjnym GOALPL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie 






Szczególnie zaskakujący jest tak szybki powrót do pełni zdrowia Bellinghama. Jeszcze do niedawna sugerowano, że reprezentant Anglii wróci nie prędzej niż w połowie października. Przypomnijmy, że pomocnik po Klubowych Mistrzostwach Świata poddał się operacji barku.





W poprzednim sezonie Bellingham rozegrał 58 spotkań, w których zdobył 15 goli i zanotował 15 asyst. Real Madryt sprowadził go latem 2023 roku z Borussii Dortmund za 127 milionów euro. Kontrakt z klubem obowiązuje go do 30 czerwca 2029 roku.






    
POLECAMY TAKŻE

    

		


    

		            Xabi Alonso
		    


	
	

		Real Madryt odzyskał gwiazdę! Alonso potwierdził wielki powrót		

	





    

		            Real - Marsylia
		    


	
	

		Mbappe ratuje Real przed wpadką. Skandaliczne zachowanie Carvajala [WIDEO]		

	





    

		            Trent Alexander-Arnold
		    


	
	

		Pech gwiazdora Realu. Opuścił boisko z kontuzją