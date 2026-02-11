Real Madryt odpuścił projekt Superligi! Jest porozumienie z UEFA

Real Madryt osiągnął porozumienie z UEFA. Oznacza to, że Superliga nie powstanie, a projekt Florentino Pereza został wyrzucony do kosza. Europejska federacja i Królewscy wydali specjalny komunikat.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Superliga wyrzucona do kosza. Real i UEFA osiągnęli porozumienie

Florentino Perez, czyli prezydent Realu Madryt to pomysłodawca powstania Superligi, czyli alternatywnych dla Ligi Mistrzów rozgrywek dla najlepszych klubów w Europie. Od momentu ogłoszenia projektu (2021) minęło kilka lat, a potencjalni uczestnicy regularnie jeden po drugim zaczęli się wycofywać z tego pomysłu. W efekcie pozostał tylko jeden chętny zespół, czyli Los Blancos.

Superliga budziła wiele kontrowersji, a na linii UEFA – Real Madryt powstał nawet otwarty konflikt. Obie strony poszły nawet do sądu, gdzie górą był Florentino Perez. Mimo to hiszpański działacz nie osiągnął zamierzonego celu. Co więcej, musiał odpuścić projekt.

W środę (11 lutego) UEFA oraz Real Madryt wydali wspólny komunikat, potwierdzając, że osiągnęli porozumienie. Oznacza to, że słynny projekt Superligi został porzucony. Liga Mistrzów wciąż pozostanie jedynym turniejem dla najlepszych drużyn w Europie.

„Po miesiącach rozmów prowadzonych w najlepszym interesie europejskiej piłki nożnej, UEFA, Europejskie Kluby Piłkarskie (EFC) oraz Real Madryt ogłaszają, że osiągnęły porozumienie co do zasad mających służyć dobru europejskiej piłki klubowej, z poszanowaniem zasady sportowej rywalizacji opartej na wynikach, z naciskiem na długoterminową stabilność klubów oraz poprawę doświadczeń kibiców dzięki wykorzystaniu technologii. To porozumienie co do zasad będzie również służyć rozwiązaniu ich sporów prawnych związanych z Europejską Superligą, po wdrożeniu i zastosowaniu tych zasad” – brzmi komunikat UEFA i Realu Madryt.