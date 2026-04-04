Real Madryt obwinia Alonso. To on odpowiada za problemy drużyny

Real Madryt ma w tym sezonie wielkie problemy z kontuzjami. Aż dwudziestu piłkarzy w ciągu ostatnich miesięcy narzekało na kwestie zdrowotne. "AS" ujawnia, że w klubie obwiniają o to Xabiego Alonso.

Real Madryt od początku sezonu ma olbrzymie problemy kadrowe. Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy aż dwudziestu zawodników mierzyło się z kontuzjami – tak wynika z wyliczeń „AS”. Na różnych etapach kampanii niezdolni do gry byli już Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold, Rodrygo, Antonio Rudiger, Alvaro Carreras czy Dean Huijsen. W zasadzie trudno znaleźć piłkarza, który od samego początku jest zdolny do gry.

Problemy kadrowe stały się w Madrycie codziennością. Jednocześnie władze klubu uważają, że najpoważniejszy kłopot został już zażegnany. „AS” ujawnia, że za winnego tej sytuacji uważany jest Xabi Alonso, pod wodzą którego zespół przygotowywał się do sezonu. Sytuacja miała poprawić się po jego odejściu, gdyż wtedy rolę szefa od przygotowania fizycznego ponownie przejął Antonio Pintus.

Mimo nieciekawej sytuacji, Królewscy wciąż liczą się w grze o najwyższe cele. Trudno będzie im wygrać mistrzostwo Hiszpanii, bowiem Barcelona może odskoczyć nawet na siedem punktów. Real ma jednak za sobą kapitalny dwumecz z Manchesterem City w Lidze Mistrzów, a w ćwierćfinale czeka go batalia z Bayernem Monachium.

Na kluczowym etapie sezonu Alvaro Arbeloa powinien mieć do dyspozycji swoich najlepszych piłkarzy. Kłopoty ze zdrowiem zażegnał już Mbappe, a do optymalnej formy wraca Bellingham.