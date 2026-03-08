Real Madryt obawia się skutków decyzji, jaką podjął Mbappe

14:13, 8. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  AS

Kylian Mbappe poleci w marcu razem z reprezentacją Francji do USA, gdzie odbędzie się zgrupowanie. Ma to związek z kwestiami dot. sponsorów. Jak donosi AS, Real Madryt obawia się o zdrowie piłkarza.

Kylian Mbappe
Obserwuj nas w
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe poleci z reprezentacją na zgrupowanie, choć Real tego nie chce

Kylian Mbappe mniej więcej od początku roku boryka się z uporczywym bólem w kolanie. Z tego powodu opuścił kilka meczów m.in. z Atletico Madryt w Superpucharze Hiszpanii. Obecnie dostał wolne od klubu, aby w pełni wyleczyć uraz. Absencja powoduje, że Królewscy zagrają bez niego pierwszy mecz z Manchesterem City w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Wielkimi krokami zbliża się marcowe zgrupowanie drużyn narodowych. Powstaje pytanie, czy Mbappe zostanie powołany do reprezentacji Francji. Z odpowiedzią przyszedł dziennik AS, sugerując, że Francuz nie tylko dostanie powołanie, ale poleci z drużyną do USA.

W marcu podopieczni Didiera Deschampsa zagrają dwa mecze towarzyskie na terenie gospodarza zbliżającego się mundialu. Les Bleus zmierzą się z Brazylią oraz Kolumbią. Obecność jednego z najlepszych piłkarzy na świecie jest obowiązkowa, ale nie z powodów sportowych. Wszystko przez umowy sponsorskie rodzimej federacji, a Mbappe bez wątpienia jest twarzą obecnej reprezentacji Francji.

Real Madryt obawia się, że Mbappe, jeśli zagra, może pogorszyć problem z kolanem. Królewscy liczą więc na to, że Deschamps podejdzie ze zrozumieniem do całej sytuacji i będzie oszczędzał gwiazdę hiszpańskiego zespołu.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź