Real Madryt obawia się skutków decyzji, jaką podjął Mbappe

Kylian Mbappe poleci w marcu razem z reprezentacją Francji do USA, gdzie odbędzie się zgrupowanie. Ma to związek z kwestiami dot. sponsorów. Jak donosi AS, Real Madryt obawia się o zdrowie piłkarza.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe poleci z reprezentacją na zgrupowanie, choć Real tego nie chce

Kylian Mbappe mniej więcej od początku roku boryka się z uporczywym bólem w kolanie. Z tego powodu opuścił kilka meczów m.in. z Atletico Madryt w Superpucharze Hiszpanii. Obecnie dostał wolne od klubu, aby w pełni wyleczyć uraz. Absencja powoduje, że Królewscy zagrają bez niego pierwszy mecz z Manchesterem City w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Wielkimi krokami zbliża się marcowe zgrupowanie drużyn narodowych. Powstaje pytanie, czy Mbappe zostanie powołany do reprezentacji Francji. Z odpowiedzią przyszedł dziennik AS, sugerując, że Francuz nie tylko dostanie powołanie, ale poleci z drużyną do USA.

W marcu podopieczni Didiera Deschampsa zagrają dwa mecze towarzyskie na terenie gospodarza zbliżającego się mundialu. Les Bleus zmierzą się z Brazylią oraz Kolumbią. Obecność jednego z najlepszych piłkarzy na świecie jest obowiązkowa, ale nie z powodów sportowych. Wszystko przez umowy sponsorskie rodzimej federacji, a Mbappe bez wątpienia jest twarzą obecnej reprezentacji Francji.

Real Madryt obawia się, że Mbappe, jeśli zagra, może pogorszyć problem z kolanem. Królewscy liczą więc na to, że Deschamps podejdzie ze zrozumieniem do całej sytuacji i będzie oszczędzał gwiazdę hiszpańskiego zespołu.