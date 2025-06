Real Madryt zdecydował się nagrodzić Thibaut Courtois. Reprezentant Belgii otrzyma nowy kontrakt do 2028 roku. W momencie końca umowy będzie miał 36 lat - informuje dziennik AS.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Thibaut Courtois dostanie nowy kontrakt, zostanie w Realu do 2028 roku

Real Madryt od lat nie musi martwić się o obsadę pozycji bramkarza, ponieważ dostępu do bramki pilnuje Thibaut Courtois. Reprezentant Belgii jest uważany za jednego z najlepszych bramkarzy na świecie. W ostatnim czasie zaczęły się pojawiać informacje, że Królewscy myślą nad transferem nowego golkipera. Wszystko przez wiek Belga, ponieważ w maju skończył 33 lata.

Media donosiły nawet, że w kręgu zainteresowań Realu Madryt znalazł się Gianluigi Donnarumma. Finalnie wszystko wskazuje na to, że Włoch zostanie w PSG przynajmniej do końca obecnego kontraktu, czyli do czerwca 2026 roku. Z kolei w Madrycie podjęli decyzję, że przedłużą kontrakt z Courtois. Obecna umowa wygasa na koniec przyszłego sezonu.

REKLAMA | +18 | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Z informacji dziennika AS wynika, że Real Madryt jest gotów zaoferować dwuletnią umowę. Oznacza to, że Courtois zostanie w klubie co najmniej do połowy 2028 roku. Źródło zwraca uwagę na to, że Belg w momencie wygaśnięcia kontraktu będzie miał już 36 lat.

Courtois trafił do Realu w sierpniu 2018 roku z Chelsea za 35 milionów euro. Warto odnotować, że wcześniej w latach 2011-2014 był zawodnikiem odwiecznego rywala Los Blancos, czyli Atletico Madryt. W minionym sezonie bramkarz wystąpił w 47 meczach, w których 15 razy zachował czyste konto.