Real Madryt może wymienić bramkarza! Absolutna gwiazda za Courtois

Donnarumma myśli o transferze do Realu Madryt

Gianluigi Donnarumma zaskoczył swoją wypowiedzią w wywiadzie po zwycięstwie w Lidze Mistrzów. Bramkarz Paris Saint-Germain otwarcie podkreślił, że jest otwarty na zmianę klubu. Co ciekawe do transferu miałoby dojść dopiero za rok, gdy jego kontrakt z obecnym pracodawcą dobiegnie końca. Taki scenariusz pozwoli mu wybrać dowolny klub, który będzie nim zainteresowany.

Z informacji La Gazzetta dello Sport wynika, że Donnarumma bierze pod uwagę dwie opcje. W każdym przypadku mowa o topowych klubach nie tylko na krajowym podwórku, ale również w Europie. Reprezentant Włoch myśli o dołączeniu do Realu Madryt lub Bayernu Monachium. W obu przypadkach te zespoły będą szukać nowego bramkarza latem 2026 roku.

Potencjalny transfer do Realu Madryt mógłby sprawić, że Królewscy nie przedłużą kontraktu z Thibaut Courtois. Belg ma umowę do połowy 2026 roku. Obecnie jest niekwestionowanym numerem jeden, lecz z racji upływu lat niewykluczone, że Los Blancos skusiliby się na zmianę bramkarza i pozyskanie dużo młodszego golkipera.

Z kolei przeprowadzka do Monachium mogłaby mieć na celu zastąpienie Manuela Neuera. Niemiec zbliża się do końca kariery, a po zakończeniu następnego sezonu będzie miał już 40 lat. Co prawda ostatnio przedłużył kontrakt z Bawarczykami, lecz wszystko wskazuje na to, że będzie to jego ostatni rok na Allianz Arenie.

Donnarumma w minionym sezonie rozegrał 40 spotkań, w których 12 razy zachował czyste konto. Z Paris Saint-Germain wygrał nie tylko Ligę Mistrzów, ale również Ligue 1 i Puchar Francji.