Real Madryt może zablokować Mbappe. Trwa wyścig z czasem

18:33, 14. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Mundo Deportivo

Real Madryt jest zdziesiątkowany przez kontuzje. Wyłączony z gry jest m.in. Kylian Mbappe. Francuz mimo urazu spodziewa się powołania do reprezentacji. Mundo Deportivo informuje, że Królewscy mogą zablokować wyjazd piłkarza na kadrę.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt prawdopodobnie nie puści Mbappe na zgrupowanie kadry

Real Madryt przechodzi trudny moment, ponieważ na liście kontuzjowanych jest aż dziesięciu zawodników. Jeden z nich to Kylian Mbappe, który od dawna zmaga się z urazem kolana. Z tego powodu nie pomógł druzynie w ostatnich kilku meczach. Obecnie trwa walka z czasem, aby wrócił na rewanżowe spotkanie z Manchesterem City w Lidze Mistrzów. Mundo Deportivo twierdzi, że jego powrót nie jest pewny.

W Madrycie obawiają się, że Mbappe nie zdąży na czas. Co więcej, Francuz miałby opuścić nie tylko hit w Lidze Mistrzów, ale również derbowe starcie z Atletico Madryt, które odbędzie się za tydzień. Należy przypomnieć, że napastnik ma dostać powołanie na marcowe zgrupowanie reprezentacji Francji. Ze względu na kontuzję Real Madryt nie jest z tego powodu zadowolony.

Źródło sugeruje, że Królewscy mogą zablokować powołanie Mbappe, jeśli Didier Deschamps faktycznie powoła go do kadry. Real Madryt będzie miał duże podstawy, aby wykonać taki ruch. W takim przypadku muszą przesłać dokumentację medyczną piłkarza zarówno francuskiej federacji, jak i UEFA. Wszystko ma wyjaśnić się w ciągu kilku najbliższych dni.

Mbappe w tym sezonie imponował formą. We wszystkich rozgrywkach zdobył aż 38 goli w 33 meczach.

Piotr Zieliński
Polacy za granicą #8: Fenomenalny gol Zielińskiego, Świderski z przełamaniem. Co działo się w weekend?
Maksym Chłań
Nie liczy bramek, liczy zwycięstwa. Chłań po meczu z Piastem
Jarosław Kibicki
Ten mecz dużo powiedział o Górniku. Kubicki bez owijania w bawełnę