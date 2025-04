Real Madryt ma problem. Piłkarze zwrócili się do Pereza

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real wysłucha szatni?

Jeden z największych klubów świata zawsze jest obecny w mediach, jednak w ostatnim czasie Real Madryt zbyt regularnie pojawia się na czołówkach gazet. Dyspozycja sportowa Królewskich nie należy do najlepszych – Los Blancos nie poradzili sobie z Arsenalem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, natomiast w La Liga ustępują Barcelonie.

Coraz więcej mówi się o potencjalnym i przedwczesnym rozstaniu z Carlo Ancelottim. Włoch jest związany z Realem kontraktem ważnym jeszcze przez ponad rok, ale kolejne doniesienia sugerują, że nie wypełni on umowy. Relevo nie ma złudzeń – doświadczony szkoleniowiec traci poparcie swoich podopiecznych.

Szatnia już nie stoi murem za Ancelottim. Po przegranej z Kanonierami kilku zawodników miało przekazać to Florentino Perezowi. Jak zareaguje prezes Los Blancos? Doświadczony działacz najchętniej pożegnałby obecnego szkoleniowca już teraz i zatrudnił Xabiego Alonso. Jednak Hiszpan wcale nie jest przekonany do zmiany miejsca pracy, a na dodatek Bayer Leverkusen domaga się kilku milionów za oddanie go do Madrytu.