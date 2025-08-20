Mbappe szczególnie zmotywowany. Alonso ujawnił jego zamiary

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe ma coś do udowodnienia

Real Madryt dokonał latem kluczowej zmiany na ławce trenerskiej. Carlo Ancelottiego zastąpił Xabi Alonso, który we wtorek zaliczył ligowy debiut. Królewscy na inaugurację sezonu ograli przed własną publicznością Osasunę 1-0. Nie był to wymarzony występ, ale najważniejsze, że na starcie udało się uniknąć wpadki i zdobyć komplet punktów.

W ekipie Realu błyszczał przede wszystkim Kylian Mbappe, który miał decydujący wpływ na wynik spotkania. To jego gol z rzutu karnego zapewnił gospodarzom zwycięstwo. Oprócz tego, Francuz był niezwykle aktywny i brał udział w zdecydowanej większości akcji ofensywnych.

Mbappe wierzy, że obecny sezon będzie dla niego znacznie lepszy od debiutanckiego. Choć został wówczas najlepszym strzelcem Realu, musiał mierzyć się z krytyką ze strony kibiców oraz mediów. Przez wiele miesięcy rozczarowywał, a konkretną formę złapał dopiero w drugiej części kampanii. Xabi Alonso zapowiada, że teraz gwiazdor jest mocno zdeterminowany, aby od pierwszych kolejek stanowić o sile Królewskich.

– Po tym pierwszym sezonie, Kylian naprawdę chce teraz zrobić więcej, można to poczuć, gdy się z nim rozmawia i pracuje. Można powiedzieć, że jest naprawdę, naprawdę zmotywowany – przekazał szkoleniowiec Królewskich.