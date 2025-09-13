Real Madryt kontra Real Sociedad. Przewidywane składy na mecz La Liga

Real Madryt zmierzy się dzisiaj z Realem Sociedad. Absolutnie ciekawie zapowiadający się mecz rozpocznie się o godzinie 16:15, a my przedstawiamy przewidywane składy na to starcie.

Real kontra Real, Królewscy wyraźnym faworytem

Real Madryt w tym sezonie absolutnie nie ma na co narzekać. Królewscy w rozgrywkach La Liga zgromadzili po trzech meczach dziewięć punktów. Komplet oczek dały mecze z Osassuną, Realem Oviedo zespołem RCD Mallorca. Teraz jednak przed zespołem Xabiego Alonso wyzwanie o nieco wyższej skali trudności. Rywalem będzie bowiem ekipa Realu Sociedad, a więc jedenasty zespół minionego sezonu.

Trudno jednak spodziewać się czegokolwiek innego, niż pewne zwycięstwo graczy ze stolicy Hiszpanii. Ekipa Alonso napakowana jest gwiazdami i ma wszystkie piłkarskie argumenty ku temu, aby poradzić sobie z rywalem i wygrać różnicą kilku bramek. Wówczas udałoby się odskoczyć – przynajmniej do niedzieli – Barcelonie aż na pięć oczek.

Oto przewidywane składy na mecz La Liga pomiędzy Realem Sociedad a Realem Madryt:

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Munoz; Mendez, Gorrotxategi, Marin; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea.

Real Madryt: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Guler; Mastantuono, Mbappe, Vinicius Junior.

